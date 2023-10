Dumoulin renoue avec la victoire

Le couple Dumoulin/Schmitz fait encore des étincelles aux flambeaux. Romain s’impose au scratch, alors que Delphine en fait autant chez les filles. Un retour aux affaires pour Romain, après une période un peu plus compliquée. "C’est ma première victoire depuis le décès de mon papa. J’ai eu beaucoup de mal à reprendre la course car j’y pense énormément dès que je cours. Je ne parvenais plus à trouver les bonnes ressources mentales pour m’entraîner et performer. Il n’a sûrement pas aimé me voir ainsi et m’a envoyé beaucoup de courage à travers quelques petits signes que j’ai eu l’impression de voir. Ce n’est jamais simple d’apprendre à faire"sans papa", mais j’apprends", souligne Romain, très lucide, qui retrouve sa hargne de gagner. Il devance Nicolas Baiolet, qui avait remporté le match pas plus tard que la semaine dernière. Aurélien Didier complète le podium. Pour Delphine, c’est le bonheur de pouvoir courir aux flambeaux, malgré un petit regret sur l’heure de départ. "C’est ma course coup de cœur de la région ! Par contre, je regrette un peu d’avoir pris le départ aussi tôt. Il a fait noir seulement lors des dernières minutes de course et les flambeaux n’ont pas été suffisamment mis en valeur, alors que cela a sûrement demandé beaucoup de préparation. Je suis également assez fière de Romain, qui a pu prendre sa revanche", ajoute Delphine. Le podium féminin est complété par Coralie Naveau et Sarah De Pestel.

Le Challenge Delobbe, c’est déjà terminé pour cette année. Il faudra maintenant attendre début mars pour la reprise des compétitions.