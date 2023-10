Des routes du Charlemagne au Monte-Carlo pour Cunin-Peeters

Avec 19 constructeurs, 36 modèles représentant au total 60 participants de 15 nationalités différentes, la septième édition du Monte-Carlo en régularité électrique s’annonce passionnante. De plus en plus adepte de la discipline, Éric Cunin n’a pas hésité quand son copilote lui a lancé le défi du Monte-Carlo organisé par les organisateurs de la manche mondiale: "Assurément, je continue à prendre beaucoup de plaisir dans les épreuves de vitesse avec mes différentes voitures comme la Skoda Fabia WRC au Charlemagne. Mais au même titre que Bruno Thiry et bien d’autres, le défi du Monte-Carlo en régularité, et avec une voiture électrique de série, m’a rapidement séduit. Avec mon copilote, nous avons clairement la volonté de nous appliquer comme à Durbuy lors de l’Ardenne Roads EcoRally. D’autant plus pour le Belgian VW Club qui nous prête une VW ID.3 qui peut tirer son épingle du jeu sur ces routes aussi techniques que sinueuses. Je suis également ravi de découvrir cette Volkswagen qui est également disponible chez notre fidèle partenaire, Llorens by Autosphere."