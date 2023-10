Chevetogne-Spy et Nismes-Anhée en 16es de finale

Le comité provincial de Namur a procédé mardi soir au tirage au sort des quatre derniers tours de la coupe de la province de Namur. Des rencontres soit programmées en semaine un jour férié (1/11) pour les seizièmes de finale, soit avant les fêtes de fin d’année. Pas l’idéal, on l’admettra… Mais c’est ainsi depuis quelques années, et cela soumet les clubs à un régime intense tout en dévaluant un peu cette épreuve annexe aux championnats. Tout cela alors que les remises générales sont moins nombreuses que par le passé avec des hivers moins rigoureux pour les terrains (alors que certains sont équipés de synthétiques). Soit… Les quarts de finale sont eux programmés un dimanche de février, les demi-finales attendront l’évolution du calendrier et de la météo sans doute.