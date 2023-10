Baptiste Rolin a croisé le top mondial aux États-Unis

Baptiste Rolin était de la délégation belge partie se frotter au gratin mondial U19 de la discipline à Spokane, aux États-Unis. La compétition par équipes ouvrait ces championnats du monde, à partir du 25 septembre, et a vu nos représentants (trois filles et autant de garçons) finir à la 22e place, au terme de leurs matchs de poule (défaites contre la France et Hong Kong et succès devant l’Espagne et le Ghana), puis de classement (revers de justesse face au Portugal, victoire aux dépens de la Nouvelle-Zélande et courte défaite face aux Pays-Bas). "On peut être contents de notre parcours, car cela a souvent donné lieu à des duels très serrés. On a essayé de suivre les consignes du coach. Et on a surtout été très heureux de notre victoire contre l’Espagne, qui aligne une solide formation ", confie le badiste dinantais, qui a participé à chacune de ces rencontres. "La plupart du temps, en doubles messieurs et mixtes. Je pense que j’ai fait deux simples."