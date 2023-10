75 duos s’amusent à Philippeville

L’épreuve a été lancée dans le but de financer les classes vertes des élèves de l’école. "Il y a déjà beaucoup de joggings dans Philippeville, c’est pourquoi nous avons opté pour un run-bike. Ce sport est familial et très convivial et est idéal pour bien débuter l’année scolaire !"

L’événement était soutenu par le challenge francophone PromoRunBike. Septante-cinq équipes, un peu moins que l’an dernier, étaient au départ. "Nous nous attendions à cette baisse de fréquentation dans la mesure où nous sommes un peu plus tôt dans la saison que lors des précédentes éditions. Nous aurions aimé nous insérer dans le challenge de Cerfontaine en début d’année, moment où le run-bike attire le plus de monde, mais celui-ci est déjà complet. Nous sommes déjà très contents de faire partie du challenge francophone !"

Sur la longue distance, les frères Mathieu et Thibault De Rijdt, de retour du marathon de Berlin, étaient au-dessus du lot.

LES PODIUMS

18 km

HOMMES: 1. Mathieu De Rijdt/Thibault De Rijdt 59'39, 2. Baptiste Moreau/Baptiste Willocq 1h00'23, 3. Romain Bailly/Thibaut Bastin 1h06'06.

MIXTES: 10. Alexia Thirifays/François Thirifays 1h15'20, 15. Aurore Smal/Sébastien Navez 1h21'15, 16. Magaux Massart/Simon Bigare 1h21'20.

FEMMES: 19. Genevière Dehon/Naomi Heulle 1h23'54, 28. Martine Decamp/Michèle Janssens 1h38'04, 30. Dominique Lemaire/Isabelle Torrekens 1h45'48.

10 km

HOMMES: 1. Nathan Lambot/Elien Piazzalunga 38'56, 2. Émilien Bailly/Brieuc Pestiaux 39'02, 3. Arthur Collart/Abel Dubois 39'14.

MIXTES: 5. Lucie Lechat/Jean Lechat 40'03, 12. Suzi Museux/Firmin Museux 43'52, 14. Véronique Van Den Bogaerden/Hugo Castiau 44'05, 18. Lola Tripnaux/Loïc Tripnaux 46'38.

FEMMES: 22. Isaline Depret/Margaux Pestiaux 47'50, 27. Léa Gondry/Emy Van Quaquebeke 51'27, 29. Andrea Andernach/Natascha Schobbens 52'28.