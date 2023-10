Premier succès pour Maillen

Du côté des Natoyens, Pierre-Philippe Baeken regrette la panne offensive de ses joueurs. "Nous n'inscrivons que 18 points en première mi-temps et nous ne parvenons pas à résorber notre retard. En face, Maillen a aligné des joueurs P1 et l'équipe a fait un très gros match, ce n'était pas volé de leur part. Nous passons clairement à côté de notre sujet, mais cela va permettre une prise de conscience et une discussion dès cette semaine".