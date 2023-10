Marche prend les devants, Loyers se fait peur

Dans le haut de classement, Mazy recevait Marche ce dimanche matin. Si les deux équipes étaient, jusqu'alors, invaincues, c'est finalement Marche qui s'adjuge la victoire (51-65). "Nous avons toutefois mal entamé la partie, reconnaît Morgan Reginster. Il nous a fallu trois quart-temps pour assurer la victoire, car nous nous sommes faits prendre dans le jeu de nos adversaires. Malgré la belle résistance en face, notre physique fait la différence. Nous sommes confiants pour la suite mais nous devons poursuivre notre travail. Les prochains matchs permettront par ailleurs de donner du temps de jeu à nos U21". À Mazy, Romualdo Filée reconnaît la supériorité de ses adversaires. "Ils étaient plus forts que nous, que ce soit dans les shoots ou au niveau du jeu intérieur. Nous avons par ailleurs été pris de court offensivement, bien que jusqu'à la mi-temps, nous faisons jeu égal. Nous manquons ensuite de peps vu les blessures dans mes rangs, dont celle de mon meneur. Malgré tout, nous visons toujours un top 4-5". Dans la rencontre opposant Erpent à Mettet, les visiteurs signent un second succès (52-69). "Ce fut une bonne rencontre, où les consignes étaient appliquées, et avec un bel arbitrage, explique Ludovic Greenslade. C'est la première fois que mes joueurs sont impliqués de la sorte car je ressentais une certaine retenue et un manque de motivation jusqu'à aujourd'hui"!