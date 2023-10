Le président n’a "jamais connu cela à Aische"

"On a fait une bonne préparation et nos deux matches de Coupe (face à Evelette et Anvers) ont été excellents. Mais depuis le début du championnat, ce n’est plus vraiment ça même en enchaînant les victoires. Il y a eu une bonne mi-temps face à Perwez par exemple mais à l’Arquet à 11 contre 10 ou à Ostiche, une équipe très difficile à manier, ce ne fut pas folichon ce que je ne comprends pas trop. Est-ce le stress ? Je ne vois pas trop pourquoi à partir du moment où nous, dirigeants, n’avons imposé aucune pression sur les joueurs en termes d’objectif. Des clans dans l’équipe ? Je ne sais pas et si c’est le cas c’est au coach à régler cela", confie le président Francis Duchêne.

Des supporters critiques

Cette nervosité dans le chef de certains joueurs, serait-elle également liée aux critiques de plusieurs supporters ? On se rappelle que le T2 Nico Pirard avait quitté ses fonctions pour les mêmes raisons il y a deux semaines: "Nous avons des supporters qui n’hésitent pas à dire ce qu’ils pensent. Mais d’après ce que j’ai entendu ils n’ont pas été grossiers avec les joueurs. Ils payent leur place et ont le droit de donner leur avis. Par contre, des joueurs s’en sont pris à eux pendant la partie et c’est absolument inadmissible. Personnellement je n’ai jamais connu cela à Aische. Entendre des supporters déclarer qu’ils n’ont plus trop envie de se déplacer pour les voir jouer, ca ne fait pas plaisir."

Par conséquent, le coach Jérôme Patris a été invité à une réunion lundi soir pour faire le point: "On ne le vire pas, comprenons-nous bien. Mais on veut éclaircir la situation avec lui, voir s’il faut sanctionner certains joueurs, que ce soit sportivement ou financièrement. On veut essayer de comprendre si ce climat, pour le moins particulier, a une influence sur le jeu de l’équipe."