La 24e édition du stage Christmas basket est sur les rails

La 24e édition du stage Christmas basket est sur les rails et a été présentée aux clubs partenaires vendredi dernier à l’Adeps de Jambes. Parmi ces vingt-sept clubs partenaires, trois nouveaux sont à signaler cette année : Andenne (qui avait déjà participé au début du projet en 2000), Mons et Colfontaine. Dix clubs namurois au total seront de la partie (Beez, Maillen, Ciney, Eghezée, Belgrade, Fraire-Philippeville, Namur Capitale, Loyers et Andenne donc). Le stage aura lieu du 26 au 29 décembre sans interruption.Un grand rassemblement final est prévu pour les stagiaires et parents le samedi 6 janvier à 17 h dans la salle Gaston Reiff de Braine où une animation sera réalisée par Olivier Arnould. La participation des coaches habituels est toujours assurée dont F. Dusart (Braine), P. Angilis (assistant des Belgian Cats), A. Garaux (Namur)…