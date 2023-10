José Lardot après la 3e défaite d'Evelette: "La mentalité doit changer"

Rosmolen de retour à l’entraînement

La bonne nouvelle, pour José Lardot et Evelette, c’est le retour annoncé de Fred Rosmolen après ses sérieux ennuis de santé. "Il se sent de mieux en mieux et a prévu de revenir s’entraîner mercredi, se réjouit le Givois. On verra comment ça évolue mais d’ici un mois, on pourrait le revoir au top, du moins on l’espère. " En attendant, sans leur "magicien", les Oheytois doivent relever la tête, dès samedi face à Rochefort B.