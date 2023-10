Gilain dit stop à Faulx, Alain Alexis reprend l’équipe

La valse des entraineurs est lancée en P1 dames. Après un mois de compétition, c'est Faulx qui voit son coach rendre son tablier. "La semaine de la rencontre face à Natoye, nous avions eu une discussion de groupe, explique le désormais ex-mentor falsitombien, Johan Gilain. Et après ce déplacement, il est évident que plusieurs joueuses n'ont pas ou plus ma confiance en ma vision de jeu et de coaching. Je dois donc me résigner à quitter ce groupe avant que l'ambiance de travail ne soit trop malsaine. Il y a une incompatibilité entre ma vision et leurs attentes mais je leur souhaite la meilleure saison possible. "