Gengler profite l’été avant d’assurer un fois que les choses sérieuses commencent

Si Arquet vise d’abord le maintien, Simon se montre toujours plus ambitieux, surtout après les derniers bons résultats face à Belœil, Manage et le Crossing (5/9). "On n’est pas monté, certes, mais on veut continuer à développer notre jeu et pas attendre derrière sans rien proposer. L’équipe a des qualités et je pense qu’on mérite un peu plus que cette 10e place actuelle au classement. On va tenter de le montrer samedi à Ciney. C’est un derby, il y aura un peu plus de monde et une motivation supplémentaire. " Avec Simon titulaire ? Il y a de fortes chances.