Belgrade commet encore des péchés de jeunesse

10 victoires minimum, et puis…

La jeune équipe belgradoise, montée de P3 en P1 en deux saisons, se retrouve donc seule invaincue parmi l’élite provinciale. Peut-elle directement viser les play-off pour autant ? Denis tempère. "L’objectif premier reste le maintien, rappelle le shooteur. On vise les dix victoires nécessaires au plus vite, puis on verra bien si on peut se projeter plus haut en deuxième partie de saison."

Les joueurs de Stéphane Plumier abordent donc sans pression leurs deux prochaines rencontres contre des poids lourds de la série: " Fraire est très costaud mais on entame tous les matchs pour les gagner. Je préfère prendre chaque rencontre comme un nouveau défi et je me concentre sur notre jeu, pas sur les autres. Je ne savais même pas que nous allions jouer Mazy dans quinze jours, rit le joueur de vingt ans, qui, avec plusieurs saisons en P1-R2 dans les pattes, fait partie des cadres chez les Tautis.

Toujours la même recette

S’ils ne sont que trois dans l’équipe à avoir participé au titre de la R2 actuelle en 2022, Belgrade surfe sur les mêmes principes pour cette nouvelle génération: "On se base sur beaucoup d’intensité, le jeu en transition et notre force collective. Chacun peut être dangereux et prendre le match à son compte. C’est un tout autre noyau que celui champion il y a deux ans, mais nous nous entraînons tous ensemble. ça participe aussi à notre force, pointe le meneur qui joue dans les deux équipes. À Loyers, le Belgradois le plus âgé était Louis Meirlaen, né en… 2000 ! Si l’ambiance est bonne entre tous ces joueurs proches de la vingtaine, cela a aussi des inconvénients. Denis identifie deux péchés de jeunesse:" Nous sommes trop softs défensivement, ce qui permet trop souvent aux adversaires de rester dans le match. Et nous avons beaucoup d’énergie, parfois trop. C’est sans doute dû à notre style de jeu mais on a tendance à se précipiter."