Aviron: 4 heures en boucle sur la Meuse à Anhée

Mais il n’y en avait pas que pour les adultes. "On a aussi prévu une épreuve pour les juniors cette année, dans le cadre d’une action de promotion, confirmait Louis Toussaint, entraîneur à la Ligue. Nos jeunes sont d’abord allés sur l’eau le matin, dans des équipages constitués par tirage au sort, en fonction de leur catégorie. Puis, l’après-midi, ils retrouvaient chacun un ami non-affilié, pour s’adonner ensemble à deux séances d’ergomètre (500 m) entrecoupées d’une course à pied, sur le site (2 km). On en tire un classement par points, avec un système de pondération. C’est une belle manière d’associer nos jeunes rameurs à cette manifestation, qui clôture en quelque sorte la saison par un événement plus familial. Pour une première, et même s’il y a des aspects à améliorer, on peut être contents, avec une trentaine de duos. Cela peut être une belle piste de lancement, pour ces amis venus s’essayer à deux exercices liés à l’aviron."

Assurer la relève au sein des clubs est évidemment un enjeu auquel la Ligue prête attention. "On va atteindre le cap des 1000 affiliés, dont 45% de femmes, signale le président de l’instance francophone. C’est bien, mais on sait qu’il est très difficile de créer de nouveaux clubs. Il faut une bonne situation géographique, des installations, des moyens pour acheter des bateaux… Onze d’entre eux ont d’ailleurs plus de 50 ans. Seul celui de Visé est plus jeune." Le RCND, lui, existe depuis 1865. Et, par la voix de son président Michel Ricard, il a déjà donné rendez-vous à tous pour la deuxième édition des 1000 m d’Anhée, fin mai 2024.