Ramener deux points à la maison est toujours une bonne opération. Mais, à l’heure de commenter cette quatrième victoire d’affilée de son équipe, Dominique Colin éprouve un petit goût de trop peu. "On aurait dû gagner 0-3 ou 1-3, mais on n’a pas très bien joué", confie le coach, qui devait composer sans Pauline Rondiat et Laure Wayembercg en terre anversoise. "À part un petit passage à vide sans conséquence dans le 2e set, Zoé Lo Guasto a bien presté. Par contre, j’aurais pu utiliser Laure, dans un match qui se résume à une histoire de services réceptions. Et durant lequel j’ai pas mal fait tourner mes ailières, car il y avait un peu de vague à l’âme par moments. Dans le premier set, une adversaire a, par exemple, fait le trou, alors que ses services n’auraient jamais dû mettre le brin comme cela chez nous. J’ai mis Lucie Rousselin à la place de Noélie Denis et Hanna Henn, qui a beaucoup apporté défensivement, par rapport à Louise Staquet. Puis, alors qu’on leur avait mis la tête sous l’eau dans les 2e et 3e sets, on a incompréhensiblement perdu pied dans le 4e. Plus personne n’assurait en réception et on commettait de grosses bêtises."

Les Namuroises retrouvaient néanmoins leurs esprits, pour empocher le tie-break. "Avec une Noélie qui a super bien géré ce cinquième set. En face, les deux joueuses qui tenaient la baraque jusque-là, dont une très grande opposite, ont commencé à aligner les fautes", précise le coach namurois, qui accorde une mention à ses deux centrales, Lucie Dumont et Sophie Pirlot. "Elles ont été les plus constantes." En attendant, c’est avec un beau brevet d’invincibilité que ses troupes accueilleront Lint, leur tombeur en Coupe de Belgique, dimanche prochain.