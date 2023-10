Arbitre: Keljmendi

Buts: Luvovadio (1-0, 40e ; 3-1, 69e), Seddiki (2-0, 45e), Ghazi (2-1, 53e), Ndiaye (4-1, 90e), Haddouf (5-1, 90e).

Cartes jaunes: Cagnina, Tsongo, Vanhorick.

TAMINES: Akou, Seddiki, Cagnina, Boukamir, Luvovadio (74e Ndiaye), Vanhorick, Bruyr, Touenti (61e Haddouf), Balde, Bah (79e Almeida), Moatassim.

COUVIN: Furgiuele, Sacchetti (74e Scivoli), Nait-Seghir (23e Chamkha), Ghazi, Tsongo, Kabamba, Lenoir (60e Hammod), Derenne, Lebrun, Bongiovanni (79e Guerri), Molle.

Sur papier, on pouvait s’attendre à un derby namurois déséquilibré. Mais sur le terrain, cela n’a pas été tout à fait le cas. Du moins, pendant les 40 premières minutes et jusqu’à cette erreur de sortie du gardien couvinois qui a permis à Luvovadio de lancer les siens. "Couvin nous a fait déjouer, c’était un match piège, affirme le coach Saïd Khalifa. Lorsque l’adversaire ralentit le jeu alors que nous essayons de produire du beau jeu, ça devient difficile de trouver la faille. Il a fallu être patient et il a suffi d’une erreur de l’adversaire pour débloquer la rencontre".

Avant cette mauvaise appréhension de Furgiuele hors de son rectangle, Couvin tenait en effet tête à des Taminois qui peinaient à se montrer véritablement dominateurs et dangereux. Mais le fait d’encaisser deux buts en cinq minutes a fait beaucoup de mal aux hommes de Sagwou. "On était bien en place tandis qu’eux n’étaient pas rentrés dans le match. Encaisser deux buts juste avant la mi-temps, ça nous a coupé les jambes", souligne Nabil Ghazi qui redonnait tout de même espoir aux Couvinois grâce à son face-à-face remporté devant le portier taminois après le retour des vestiaires.

On sentait les visiteurs capables de surprendre Tamines mais l’aspect physique a annihilé les chances d’égaliser. "On avait réussi à se rebooster dans le vestiaire et à faire 2-1, poursuit l’ailier couvinois. Mais le problème est qu’après cela, on n’a pas réussi à faire les courses nécessaires pour aller chercher ce 2-2. Ça s’est payé cash et ensuite, c’était la dégringolade".

Il est clair que le troisième but inscrit par Luvovadio a permis à Tamines de vivre une fin de rencontre plus sereine. En difficulté physiquement, Couvin encaissait deux buts supplémentaires dans le temps additionnel.

Trois succès de suite

Tamines n’a pas livré sa meilleure prestation mais restait tout de même supérieur à Couvin, qui a montré des séquences de jeu intéressantes. "Je ressens un sentiment de fierté même si ça contraste avec le résultat, affirme l’entraîneur couvinois. Quand on voit les 35 premières minutes que nous avons réalisées, je peux être satisfait de celles-ci".

Les Taminois, favoris dans ce derby, auraient-ils sous-estimé leur adversaire ? "Non, on ne sous-estime personne, affirme le coach taminois. C’est un adversaire comme un autre. La preuve, c’est qu’il a fallu 40 minutes pour débloquer le score. On enchaîne par une troisième victoire de suite et c’est à nous de continuer dans cette spirale positive".