Arbitre: Jamar.

Cartes jaunes: Vanhecke, Remy, Delbergue, Cordaro, Azevedo.

Buts: Kumbi (0-1, 11e), Kakudji (0-2, 21e).

ROCHEFORT: Lentz, Wilmots, Azevedo, Remy (66e Chen), Senga (75e Ouedraogo), Perseo, Said, Englebert, Akwasi, Cornet.

MONS: Vandermeulen, Felix, Vanhecke, Cordaro, Cardon (77e Rousseau), Deschryver, Dupire, Kakudji, Lufira, Kumbi (15e Durieux), Delbergue (57e Lefranc).

C’est dans une ambiance des grands soirs que sont entrés les 22 acteurs sur la pelouse, "tifos" et chants résonnants dans un Parc comble de 1500 personnes. Suite aux forfaits de Lazitch et Fioré, le duo Laloux-Englebert pilotait la charnière centrale, épaulés de Wilmots et Senga arrières latéraux. Rémy évoluait en électron libre derrière quatre offensifs permutables. La première initiative du match était pour Perseo, mais cela n’inquiétait pas le portier montois Vandermeulen. La suite était moins joyeuse pour les Unionistes puisque sur une longue rentrée en touche, la défense des visités cafouillait et Kumbi en profitait pour ouvrir le score. Kakudji alourdissait le score sur une nouvelle incompréhension dans la défense rochefortoise. "Ils avaient fait le plus dur, sur deux buts évitables. Quand tu donnes deux cadeaux, ça se paie cash face à des équipes comme ça", reconnaissait Azevedo, qui paraissait si petit face aux grands gabarits de la muraille montoise. Pourtant, l’ancien de la RAAL se faufilait entre les défenseurs. Sa première tentative n’était pas cadrée. La deuxième terminait au fond des filets, mais le juge de ligne le signalait hors-jeu de peu. Quelques centimètres qui ont aussi manqué à Akwasi lorsqu’il se croyait servi dans la surface, mais c’était sans compter sur le retour défensif de Kieran. "On a fait un gros pressing sur la défense de Rochefort lors des trente premières minutes. On a été efficace au bon moment. Après, ce n’était plus à nous à faire le jeu. Je ne sais pas si mon gardien a eu un arrêt décisif à faire". C’était le constat qu’établissait l’entraîneur montois, Dante Brogno. Et ce ne sont pas les longs ballons en direction de Cornet en deuxième mi-temps qui le faisaient mentir. Même si Rochefort contrôlait le ballon, on assistait à un bel exemple de possession stérile. "Perseo et Said sont passés très peu. On s’est dégarni derrière pour marquer, mais ça n’a pas suffi. Il manquait ce dernier geste qu’on avait les semaines précédentes", affirmait Jeffrey Rentmeister.

Rochefort se heurtait à la solidité montoise pendant que Perseo multipliaient les percées sans jamais trouver la faille. Les visités s’essayaient alors aux tirs aux 30 mètres, mais sans jamais atteindre Vandermeulen. Une des seules tentatives cadrées était la reprise croisée de la tête de Cornet en toute fin de match, mais qui ne changeait rien au score.

"Sapin" Laloux regrettait aussi ces cadeaux offerts: "Ce ne sont même pas des occasions, ce sont des cafouillages de notre part. Ensuite, ils ont laissé parler leur métier en nous laissant le ballon. On a manqué de justesse et de vitesse dans les transitions."