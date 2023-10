Cartes jaunes: Cigana, Laurent, Decaluwe, Boussate, Marino.

Carte rouge: Boussate (45e, 2 c.j.).

Buts: Eloy (0-1 pen., 35e), Velghe (1-1, 72e), Ginion (2-1, 86e).

BOSSIÈRE-GEMBLOUX: Lesire, Namèche, Bauduin, Ibrahimi (66e Charpentier), Guede (92e Decaluwe), Cigana, Mpia Massa (85e Ginion), Lepage, Laurent, Velghe, Lengelé.

EVELETTE-JALLET: Prévot, Diomande, Dion, Eloy, Boussate, Kosova, Toussaint, Marques (82e Ruth), Angiulli, Marino (56e Meuter), Olojede.

En dépit d’une équipe décimée par les blessures et autres aléas, les Gembloutois, sans complexe, jouent d’emblée crânement leur chance. Trois tentatives de Laurent mettent Prévot à l’ouvrage, alors que son vis-à-vis n’est guère inquiété. Alors que l’on se dirige sur un score vierge au repos, les "Bleus" bénéficient d’un penalty, suite à un contrôle de la main de Velghe. Il est converti par Eloy (0-1).

Dans la foulée, Angiulli frappe sur le piquet, tandis qu’en réplique, une tête de Laurent rase la latte. En raison de rouspétances répétées, Boussate est exclu.

En supériorité numérique au second acte, les Unionistes dominent territorialement. Ils obtiennent la récompense de leurs efforts via Velghe, à la réception d’un corner. Galvanisés, ils jouent leur va-tout et entérinent leur première victoire à la maison par Ginion, qui vient d’entrer au jeu.

Les visiteurs connaissent un coup d’arrêt. "À cause d’une bêtise, on ne sait pas finir une rencontre à onze et on en paye les conséquences, assénait Olivier Cauz, désabusé. Je les avais prévenus d’éviter les phases arrêtées, mais c ertains ne sont pas assez malins."

"On ne s’attendait pas à prendre des points face à un favori, soufflait Gilles Fossion. En jouant collectivement, on peut renverser n’importe qui. Reste à confirmer contre Meux."