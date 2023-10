P1 : Seul Belgrade reste invaincu

L'autre résultat du jour est la victoire de Mazy/Spy face à Fraire (74-68). "Si on a été souvent devant, explique le caoch mazycien Maxime Lemy, Fraire, pourtant réduit à six éléments, n'a rien lâché. Gilles lemy a tiré l'équipe et notre victoire est venue de mes joeurs d'expérience". Du côté de Fraire, Nicolas Demande regrette évidemment le manque de joueurs présents. Six? "Le premier motif de notre défaite est le fait que je n'ai pu compter que sur six joueurs, livre ce dernier. Le second est pour moi l'erreur d'arbitrage car le refeere a exclu Detraux au lieu de Gauchy. Malgré cela on a tenu tête à Mazy avant de craquer physiquement".