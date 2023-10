Cartes jaunes: Van Landschoot, Lissens, Mucci, Bouterbiat, Guiot.

Carte rouge: Bastin (89e, 2 c.j.).

MONCEAU: Lazitch, Van Landschoot, Lissens, Navona, Pina, Fernémont (84e Bouterbiat), Samouti, Béfahy, Laurent, Mucci, Traore.

ONHAYE: De Vriendt, Granville, Gillis, Guiot (77e Kembi), Leclef, Bastin, Lorenzon, Lambert, Fastrez (46e Lizen), Defresne, Guerri.

À la maison, les Moncellois espéraient bien accrocher le leader invaincu de la série. Dans un match âprement disputé, les duels étaient nombreux. La bataille du milieu du terrain rythmait les débats. Les deux équipes ne concédaient rien. Mucci manquait sans aucun doute la plus belle occasion de la partie. Seul dans le rectangle, le défenseur central visité envoyait le ballon dans les nuages… Laurent tentait également de s’offrir des occasions. Mais Granville était solide, derrière. Onhaye, lui, était plutôt maîtrisé, offensivement.

Au retour des vestiaires, les deux équipes reprenaient sur le même rythme. Monceau s’accrochait, mais commençait à ressentir l’intensité de la rencontre. Lorenzon pesait de plus en plus sur l’arrière-garde visitée. Mais cette dernière tenait bon. Béfahy devait tout de même sortir une intervention de toute grande classe pour contrer l’ancien buteur de Châtelet.

Au fil des minutes, les duels étaient de plus en plus intenses. Bastin écopait même d’un second carton jaune. Il laissait les siens à dix, pour les derniers instants. Au coup de sifflet final, le nul semblait assez logique pour les deux équipes. Il faudra compter avec Monceau cette saison, alors qu’Onhaye a tout de même pris un bon point en déplacement. "On a obtenu un point contre un adversaire solide, explique Tristan Gillis. On ne se méfiait pas particulièrement de Monceau, car on se méfie de toutes les équipes. On sait que le groupe est attendu au fil des semaines. Il y a eu de nombreux duels de chaque côté. Au retour de vestiaires, on voulait les pousser dans leur partie du terrain. On a essayé. Mais il n’y a pas eu beaucoup d’occasions aujourd’hui."