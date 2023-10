15-16, 18-8, 14-13, 14-17

BONINNE B: Gilliard 0, Laloux 3, Delahaut 10 (1x3), Philippe 3 (1x3), Lakkerwa 0, Brus 0, Deroisy 5 (1x3), Fivet 14, Hubaut 26, Breuscart 0

Les Boninnoises ont réagi comme attendu après leur claque concédé le week-end dernier à Braine. Après un premier quart équilibré, les "Jaunes" ont serré la vis défensivement pour reprendre le lead au repos (33-24). A la reprise, les filles de Florent Seidoff ont géré leur avantage avec le duo Fivet-Hubaut retrouvé sur le plan offensif (40 points à elles deux). Au final, Boninne signe un succès 61-54 et inflige la première défaite de la saison à Ottignies.

Belleflamme 65 - Loyers 33

14-4, 18-8, 16-12, 17-9

LOYERS: A.Ernoux 7, Derochette 3, Gailly 4, Gérard 10, Moeys 0, Hubin 2, Frocheur 0, J.Ernoux 5, Dandois 2

Début de match très compliqué pour les Loyersoises qui ont buté sur une défense liégeoise très fermée. Résultat des courses, les filles de Jean-Louis Jacobs ne parviennent à inscrire que 12 petits points en 20 minutes (mi-temps: 32-12). Le match est déjà plié et si le score se stabilise, la barre des trois points est atteinte dans le dernier quart pour une défaite lourde dans les chiffres pour les "Rouges", 65-33.

Sprimont 72 - Natoye B 41

16-14, 12-10, 23-8, 21-9

NATOYE: Delvaux 0, Masson 2, R.Arts 0, Bouvier 2, Gilkinet 0,Gilson 5, Mention 4, Clabodts 12, Despeghel 6 (2x3), Giaux 11 (1x3)

Amory Cleymans pris par le match P1 hommes contre Maillen, c'est Louis Crevits, coach de la R1, qui assure l'interim pour ce déplacement à Sprimont. "Face à une très belle équipe de Sprimont qui n'est pas à sa place au classement, nous tenons la dragée haute durant la première période, résume le coach natoyen. Mais par après, des deuxièmes chances laissées à l'adversaire et la supériorité des Liégeoises dans la raquette font grandir l'écart et on craque petit à petit dans cette deuxième période." Toujours pas de victoire pour les Condrusiennes qui ne baissent pas les bras.