Cartes jaunes: Gilon, Rouffignon, Gaux, Smal, Adam, Libertiaux, Mignon, Hubert, Mollers.

Buts: Lafalize (0-1, 59e), Rouffignon (1-1, 71e), Hungs (2-1 c.s.c., 77e).

MEUX: Libertiaux, Rouffignon, Adam (83e Van Hyfte), Boreux, Sleeuwaert, Palate, Gauchet (61e Paquet), Gaux, Smal, Marion (77e Baudoin), Kinif.

LA CALAMINE: Mignon, Krhlanko (83e Hamoir), Seewald, Hungs, Mollers, Hubert, Cornet, Libert (80e Lufuankenda), Gilon (46e Lafalize), Belle, Thielen.

Meux n’est pas tombé dans le redoutable et efficace piège tendu par Alex Digregorio. Mais il s’en est fallu de peu. Un piège que Laurent Gomez et ses joueurs connaissaient sur le bout des studs: un bloc bas, très difficile à bouger, super bien organisé et capable de se projeter en deux ou trois passes dans le rectangle adverse. Dans un match fermé, les Meutis tentaient de mettre du rythme pour déstabiliser des Liégeois pas vraiment mis en danger avant la pause. "Meux n’arrivait pas à hausser le tempo, confirme Digregorio. Notre plan de jeu fonctionnait bien." Hormis une intervention de Libertiaux sur Corner et une timide occasion signée Marion, la première mi-temps était placée sous le signe du duel tactique.

Dès la reprise, La Calamine tentait de sortir dès que l’occasion se présentait. Lafalize, entré au jeu pour Gilon, se heurtait à Libertiaux avant que l’ex-portier de La Louvière ne détourne un coup franc de Hungs sur le poteau. Sur corner, Lafalize surgissait ensuite pour donner l’avance à ses couleurs. "Prendre un but contre une équipe qui défend aussi bas et qui joue avec un grand cœur, c’est le scénario catastrophe, souligne le capitaine Antoine Boreux. Heureusement, on ne s’est pas affolé et on a su rester positif."

Efficaces aussi car sur leur première grosse opportunité, les Verts égalisaient. Sur un coup franc venu de la droite, le long du rectangle, Gaux trouvait la tête de Rouffignon: 1-1. "Heureusement qu’on marque ce but sur phase arrêtée, avoue Laurent Gomez. On avait beaucoup de mal à les mettre en difficulté dans le jeu. Dans un match fermé comme ça, le risque, c’est de tomber dans la précipitation et de se faire punir en reconversion tellement l’adversaire se projette vite. C’est d’ailleurs pour ça qu’on prend plusieurs jaunes."

Revenu dans le match, Meux bénéficiait d’un coup de chance quelques minutes plus tard. La chance se provoque, répondront justement les Meutis. Gauthier Smal en tête car sa puissante demi-volée rebondissait sur Hungs qui trompait involontairement son gardien. "C’est râlant car on sentait que Meux ne pouvait revenir que sur phases arrêtées, regrette le coach liégeois. Avant les deux buts, mon gardien n’a rien eu à faire. Dommage, on ne s’est pas fait dominer par une équipe qui jouera le Top 5, mais les éléments étaient contre nous."

Meux insistait en fin de match et Mignon détournait une puissante reprise de Smal. Puis Baudoin obtenait un penalty pour une obstruction de l’infortuné Hungs. Kinif décidait de le tirer en plein milieu du but et si l’excellent Mignon choisissait un côté, il détournait l’envoi de l’attaquant avec ses jambes. Le coup de sifflet final de M. Theunis sonnait comme une libération pour les Verts, auteurs d’un 9/9 et soulagés de s’être extirpés du piège. "C’est une victoire difficile et stressante ", résumait Laurent Gomez qui avait laissé Van Hyfte sur le banc, préférant la vitesse du jeune Adam en défense centrale.