Match "indigne de la P2" entre Ohey et Naninne

Andenne 3 - Petit-Waret 1

Les deux premiers buts étaient autant d'autogoals. Si Roelen plaçait les Biwacks aux commandes (0-1, 14e), l'arrière droit Blavier offrait l'égalisation aux visités (1-1, 33e). En seconde période, les ouailles de Pemba Mayanga passaient devant grâce à Bellil (2-1, 75e). Les visiteurs prenaient alors davantage de risques, sans succès. Kilonda fixait les chiffres dans les arrêts de jeu (3-1, 96e). "Un succès assez difficile. Et je ne comprends pas pourquoi les arbitres sont contre nous", s'interrogeait le coach local. "Nous aurions mérité un point", précisait le T1 visiteur Jean-Philippe Pierre.

Ohey 1 - Naninne 1

Caplier déflorait la marque sur un penalty consécutif à une faute sur Callens (0-1, 31e). Dechanet égalisait sur une mauvaise relance naninnoise (1-1 sur une volée, 57e). "Le partage est logique. Mais je plains les spectateurs qui ont assisté à la rencontre", lançait le T1 local Vivian Delhalle. "Un match à pleurer. Amorphes, les équipes se sont neutralisées dans la médiocrité", pestait le T1 naninnois Stéphane Decraux.

Arquet B 1 - Eghezée 2

Le souper du club, samedi soir, a réussi aux Eghezéens. Dehaye déflorait la marque sur corner (0-1, 3e). Poskin doublait la mise sur penalty (0-2, 21e). Après la pause boissons, les Vedrinois reprenaient leur domination, sans grand danger en zone offensive. Wauters relançait le suspense dès la reprise (1-2). Le score ne changeait plus.

Jambes 5 - Sauvenière 3

Les Jambois ont renoué avec le succès grâce, entre autres, aux buts de Camara (1-0, 19e; 4-2, 74e), Fall (2-1, 56e), Bojovic (3-2 sur coup franc, 70e) et Jeanbaptiste, après six ans d'attente (5-3, 88e). Les buts de De Groote (1-1 sur penalty, 24e), Desmet (2-2, 68e) et de Benadada (4-3, 87e) n'ont pas suffi aux Wawas.

Aische B 1 - Bossière B 1

Longtemps fermée, la rencontre s'est débloquée dans le dernier quart d'heure. Copette déflorait la marque d'un tir lointain (1-1, 75e). Jacques égalisait à quelques minutes du terme (1-1, 85e).

Lustin 3 - Rhisnes 4

"Un succès au caractère après une chaude fin de match !" précisait le T1 rhisnois Thomas Nélis. Pairoux (0-1 sur penalty, 8e), Tonneau (1-2, 30e), Gilsoul (3-3, 88e; 3-4, 92e) se sont partagé les buts visiteurs. Tricnaux (1-1, 22e), Mouthuy (2-2, 72e) et Diz Villanueva (3-2, 84e), les buts locaux. A noter l'exclusion (deux cartes jaunes, 30e) du visité Dechamps.

FCO Namur 4 - Gesves 1

Les Olympiens prenaient l'avance par Marot (1-0 sur coup franc, 6e) avant de doubler la mise via Husquin (2-0, 20e). Le but d'Adelbrecht, à peine monté au jeu (2-1, 40e), relançait le suspense. Malgré l'exclusion (73e) de leur capitaine Crimi, Corvo (3-1, 88e) et Preumont (4-1, 91e) confortaient le succès local.

Ligny 4 - Wépion 3

Auteurs d'une première période de folie, les Grognards se détachaient grâce à Fouka (1-0, 4e) et B. Adam (2-0, 21e; 3-0, 44e; 4-0, 51e). Les Fraisiers recollaient au score via un triplé de l'ex-Lignard Leruth (4-1, 54e; 4-2, 69e; 4-3, 88e).