Marc-Reiner Schmidt entre dans la légende à Mettet

Derrière lui, l’Autrichien Lukas Hollbacher et l’Allemand Markus Class complètent le podium. 12e au général et premier Belge, donc récompensé du trophée Georges Jobé, le Tourinnois Romain Kaivers espérait tout de même améliorer sa sixième position de l’an passée. "Je n’y croyais pas, je n’étais pas bien lancé dans la course. Je suis tout de même content d’avoir une nouvelle fois obtenu ce trophée."

Parti 22e, Barry Baltus, lui, a dû jeter le gant après seulement deux tours en raison d’une crevaison à l’avant de sa Kawasaki. 20e, 21e et 22e, les trois locaux Lionel Derrider, Sébastien Bouillon et Roméo Fiorentino finissent au coude-à-coude.

Un super Superbiker

Face à une nouvelle édition franchement réussie du Superbiker, bien aidée par la météo on ne peut plus clémente pour un mois d‘octobre, Freddy Tacheny, Président du Circuit Jules Tacheny de Mettet, avoue non sans peine qu’il vient d’assister à la plus belle des 36 éditions du Superbiker. "Depuis la première édition, qu’est-ce que ça a évolué. Mais celle-ci était vraiment la plus belle. On a la chance d’avoir ce grand champion qu’est Schmidt d’année en année, et qui se dit chez lui, aujourd’hui c’est SchmidtLand ! On a eu un public venu en très grand nombre, encore plus que l’année passée, tout s’est très bien passé, la nouvelle partie de la piste a plu, on va essayer de faire encore mieux l’an prochain !"