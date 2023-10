Loyers émerge sur une phase contestée

Cartes jaunes: Tadjenant, Jottard, Collard, Nijskens, Scafidi.

Carte rouge: Bukran (87e).

But: Deart Bajraktari (1-0, 85e).

LOYERS: Salmon, Sbaa, Dandoy, Colard, Deart Bajraktari, Tadjenant (85e Crevits), Déli Bajraktari (72e Mathy), Richir, Collard (63e Nguea Edimo Ava), Scafidi, Mauléon (46e Craps).

CONDRUSIEN: Minet, Legros, Nijskens, Kleinkenberg, Bukran, Henrotaux, Ax. Defays, Maillard, Lambrechts (74e Henrot), Vestens (60e Warzée), Jottard (82e Piraux).

Malgré les absences de Bouyaalan, De Fraipont et Delens, blessés, les Loyersois ont mis fin à une série de trois matches sans victoire. Privés de Kouadio et de Lecomte, blessés, les Condrusiens, qui ont eu l’occasion de prendre l’avance, pestaient sur le but visité, entaché selon eux d’une poussée sur leur gardien Minet. Sous les yeux de Rudy Anciaux, le T1 de Spy, la rencontre, partagée, vit les équipes se créer tour à tour de très belles occasions. Après le but de Bajraktari, l’exclusion de Bukran sonna le glas des espoirs condrusiens.

"Nous avions envie d’aller chercher cette victoire, souriait le coach loyersois, Jean-François Beguin. Paradoxalement, et alors que nous nous étions créé des occasions franches, nous avons émergé sur une phase peu académique. En fin de match, nous avons mis les ingrédients pour décrocher ce succès, en mettant de l’impact, de l’envie et des courses."

"Ce revers est frustrant, car nous avons tout mis en œuvre pour gagner, déplorait le T1 condrusien, Damien Trimboli. Je trouve dommage que la décision soit tombée sur une phase où tout le monde a vu que mon gardien était gêné. J’ai l’impression que le “petit” s’est fait punir. Malgré tout, je suis fier des joueurs, qui grandissent. Nous devrons prendre les trois points samedi prochain contre Anhée."