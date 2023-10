Les principaux résultats du week-end à Couvin, Surice, Perwez et Winenne

La course aux flambeaux, organisée dans le cadre du challenge Delobbe, attire 228 concurrents, vendredi soir. Sur le petit parcours de 5 kilomètres, Esteban Errroyaux et Margaux Pestiaux sont les plus rapides. Retour aux affaires pour Romain Dumoulin, qui s’impose, tout comme sa chérie, et Delphine Schmitz.

La Suriçoise à Surice

Ils ne sont que 84 à participer à cette édition 2023 de la Suriçoise. Le 6 kilomètres est remporté par Julien Devuyst et Julie Carlier. Du côté du 11 kilomètres, Matteo Scieur s’impose avec aisance, de même qu’Ophélie Minet.

Relais des fougueux à Winenne

Trente-deux équipes de quatre fougueux participent ce samedi au Relais des Fougueux. Pendant trois heures, l’objectif est de réaliser un maximum de tours. A ce petit jeu Justin Comté, Pierre Alexandre Jacquemin, Jeremy Wanet et Théo Suray sont les plus efficaces. La première équipe mixte est composée d’Augustin Dujeux, Margaux Delvosal, Augustin Georges et Kevin Wilemme. Dans la catégorie féminine, la victoire revient à Marie Bouziotis, Ann Brodeoux, Lara Brichard et Nancy Gregoire.

Jogging Nature de l’Ecole de Perwez

Au total, 86 concurrents et 36 équipes participent au Jogging nature de l’école de Perwez (Haillot), décliné en trois distances course à pied et deux distances run and bike. Sur le 6 kilomètres, Sacha Thiry et Aline VanKerrebroeck se montrent les plus rapides. Le 12 kilomètres est remporté par Fabrice Étienne et Céline Misson. Au bout de 18 kilomètres, Thibault Gillet et Pauline Antoine sont les premiers à rallier l’arrivée.

Run and bike à Philippeville

Sur le run and bike de 12 kilomètres, l’équipe de John Lejeune l’emporte. Sur la version plus longue de 18 kilomètres, la victoire revient à celle de Grégory Close.