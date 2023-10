Les Nismois se relancent

Cartes jaunes: Mamona, A.Delcourt, A.Fraiture, D.Maistriaux, Bodart, Delpire.

Buts: L.Maistriaux (0-1, 35e), F.Maistriaux (0-2, 56e), Boudin (0-3, 76e et 0-4, 82e), Jadoul (1-4, pen., 89e).

FLAVION: Unver, Bodart, Jadoul, Mamona, Goossens (70e Leroy), Deghorain (75e Vanmackelbergh), Pétrisot, M.Delcourt, A.Delcourt (64e Collart), Pessleux, Hendrick (75e Balle).

NISMES: Rousseau, Minet, Delpire, Depotter, Hallaert (61e B.Fraiture), A.Fraiture, Lamort, Cordioli, Sanchez (75e Nava Fernandes), L.Maistriaux (69e Boudin), F.Maistriaux (86e Jonckheere).

Si, du côté flavionnais, Zingle et Cherront purgeaient leur "sanction", les Nismois ne comptaient pas faire de cadeaux et les "Bleus" ont fait le job. Pourtant, les "Rouges" se procuraient deux belles occasions dans la première demi-heure, dont un but annulé pour une position (limite) de hors-jeu d’A.Delcourt. Les "Crayats" trouvaient la faille sur un coup franc répété par L.Maistriaux. Au repos, les visités pouvaient encore y croire. Hendrickx tentait des 30 mètres et n’était pas loin de surprendre Rousseau, ébloui par le soleil. C’est finalement le cousin Maistriaux, François, qui frappait pour ajouter une cinquième rose à son compteur. Les hommes d’Eddy Morue se perdaient et avec les deux buts en 20 minutes du couteau suisse Boudin, les carottes étaient cuites. Pour l’honneur, Jadoul convertissait le penalty, sur le gong. "Je veux bien donner de mon temps aux joueurs qui le veulent, mais pas question d’en perdre", avertit un Eddy Morue inquiet de la motivation de ses troupes. "J’ai revu un groupe concerné ce dimanche, sourit, pour sa part, Sam Cabaraux. Boudin est l’exemple du joueur qui, même en sortant de banc, peut faire mal."