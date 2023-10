Les "Étoilés" sont passés à côté du derby

Nismes B 3 – Ligny B 3

Les Crayats ont arraché le partage dans les arrêts de jeu. Piret (1-0, 2e), Dubuc (2-2, 82e) et Wallon (3-3, 94e) ont inscrit les buts nismois, Veneziano (1-1, 49e ; 2-3, 87e) et Lo Bue (1-2, 76e), les buts lignards.

Et. Tamines 1 – Jemeppe 4

Malgré les absences de Cortese, Dumont et Lomanto, les "Étoilés" prenaient l’avance via Sacré, sur corner (1-0, 15e). Les Chimistes ne tardaient pas à réagir. Martinez (1-1, 15e) et Yilmaz (1-2 sur penalty, 34e) inversaient la tendance. Le capitaine visité, Zaffuto, manquait ensuite l’égalisation sur penalty. Revillod faisait 1-3 dans la foulée. Plus expérimentés, les Jemeppois géraient la seconde période. Groux fixait les chiffres dans les dernières secondes.

Moustier 3 – Florennes 0

Huitième succès consécutif pour les Zèbres, qui trônent en tête de la série.

"Si nous n’avons pas été bons, j’ai dit aux joueurs que, pour être champions, nous devions gagner ce genre de match", précisait le T1 sambrien, Jérôme Deraedt. Boucha, Bower, sur une frappe dans la lucarne, et le gardien réserve Lamblot, monté peu de temps avant, se sont partagé les buts.

À la fin du match, Loïs Detournay (cheville) et Yannis Durieux (genou) sont partis en ambulance.

Lesve-Arbre 2 – Philippeville 4

Les "Étoilés" avaient la mainmise sur la première période et viraient en tête au repos, grâce au hat-trick de Piret. En début de seconde période, les Coalisés recollaient au score via Hubaux et Delcourt. De Ketelaere soulageait les siens en toute fin de rencontre.

Auvelais 0 – Somzée 0

Les Somzéens n’ont jamais trouvé la faille contre des "Orangés" en net progrès. "Nous avions le match en main, précisait le T1 somzéen, Frédéric Belle. Mais l’arbitre a sifflé une dizaine de hors-jeu contre nous. Cela n’enlève rien à notre manque d’efficacité. Des échauffourées ont éclaté en toute fin de match. Le jeune Yanis Hamoud a reçu un coup de poing. Et l’arbitre a sanctionné mon joueur d’une carte jaune. L’incompétence arbitrale était flagrante !"

Denée 7 – Pesche B 0

Les Poires passaient à côté de leur première période. Au contraire de leurs hôtes, qui viraient confortablement en tête au repos (5-0) grâce à Léonard, Avci (2), Robat et Bourgeois. En seconde période, le coach denéen Nicolas Oger, faisait tourner son effectif. Par deux fois, Bourgeois corsait l’addition.

Biesme B 0 – J. Tamines B 5

"Un off day ! Manque de respect des consignes, d’envie, de niac et d’orgueil. Une équipe de chèvres", pestait le T1 biesmois, Denis Degueldre.

El Houssini (0-1, 18e), D'Addario (0-2, 36e), Bisanti (0-3, 70e) et Sénéchal (0-4, 82e et 0-5, 84e) se sont partagé les buts taminois.