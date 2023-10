Les entraîneurs de Dinant et de Bièvre du même avis

Dinant a la possession du ballon, mais a du mal à être précis dans les derniers mètres. Les visiteurs ouvrent le score sur un auto-but. Les Dinantais réagissent et égalisent dix minutes plus tard par Pirlot. La seconde période est à l’image de la première. Bièvre peut arracher les trois points dans les derniers instants, mais le gardien dinantais sort un magnifique arrêt.

Rienne 0 – Assesse 4

Les Assessois rentrent bien dans le match. Vanderschueren fait 0-1 à la 17e et s’offre un doublé 20 minutes plus tard. Rienne est ensuite réduit à dix, ce qui permet aux visiteurs de faire tourner le ballon. Rienne parvient à se montrer dangereux sur quelques phases, Doré fait le break à la 55e. Colomer creuse l’écart à dix minutes du terme.

Achêne 0 – Ciney 1

Les Cinaciens ont l’ascendant et ouvre logiquement la marque à la demi-heure par Godefroid. Achêne se crée une belle occasion à la 45e mais manque de réalisme. Au retour des vestiaires, les visités ont trois grosses chances d’égaliser, mais le ballon ne finit pas au fond des filets. Achêne continue de pousser et Ciney fait mal en contre, mais le score n’évolue pas.

Condrusien 15 – Faulx 0

Les Condrusiens avaient à cœur de se rattraper et ont dominé de la première à la dernière minute. Les buteurs ont été Dils (3), Dubois, Ibraimi (5), Pleugers (2), Delfosse, Camal (2) et Minet.

Beauraing 3 – Natoye 0

Beauraing ouvre le score après 2 minutes, par Colaux. Natoye réagit et obtient un penalty vers la 20e, qui est arrêté. Ce penalty manqué met un coup sur la tête des visiteurs. Blanco Antello en profite pour doubler la mise avant la mi-temps. Au second acte, Beauraing domine et Blanco Antello fait le break.

Sinsin 1 – Anseremme 2

Les visiteurs ont l’ascendant dans le début de match et mènent logiquement grâce à un but de De Zarlo à la 20e. De Zarlo se procure plusieurs occasions d’alourdir le score, mais manque de réalisme. Dans le second acte, Meyfroid fait 0-2 d'entrée. Anseremme pousse pour tuer le match. Cependant, Sinsin réduit l’écart à la 63e par Kasembele. Sinsin pousse, mais le score n’évolue plus.

Naninne 1 – Houyet 2

Les Naninnois démarrent bien le match, mais sont mis en difficulté par le jeu par les flancs de Houyet. À la mi-temps, le score est de 0-2, par Piret et Ivaldi. Draye réduit l’écart dans le dernier quart d’heure. Naninne pousse mais Houyet tient bon.

Miécret 1 – Lustin 2

Miécret n’entame pas bien la rencontre. Lustin prend l’ascendant et Vanval fait 0-1 à la 27e. Le score est de 0-1 à la mi-temps. Après la pause, Belibi Akamsse égalise sur penalty. Lustin a plus d’envie et reprend l’avantage par Duchateau en fin de match.