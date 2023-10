Le leader hastiérois fait le ménage

Les Métallos ont donné beaucoup de fil à retordre aux Mosans. En monopolisant la circulation de balle, ils privaient les hommes de Quentin Mathieu d’opportunités de porter le danger dans leur camp. Malgré cela, le remuant Florent De Rycke parvenait à fouetter les filets locaux dès la 8e minute. Un coup de frein pour les hommes de Kevin Gain d’autant plus que l’efficacité visiteuse frappait encore à la 38e sur un but de Berthe. Avec deux pions d’avance, les visiteurs pouvaient voir venir et allaient gérer les assauts locaux avec maîtrise même si ceux-ci étaient parfois désordonnés. Le marquoir ne bougeait plus.

Frontières 6 - Bioul B 1

Les Frontaliers possédaient une avance de deux buts à la pause. Delabaere à la 5e et Deroover à la 45e étaient passés par là. Une rose de Rawet et un doublé de Delabaere donnaient au score une allure de forfait. Déjà justes en effectifs, les Bioulois perdaient un élément transporté à la clinique en ambulance (pied cassé). Cela n’empêchait pas Lorent de sauver l’honneur à la 79e. Derniers faits saillants ; une ultime rose de Delabaere à la 89e et les Sang et Or qui terminaient à 9 suite à un nouveau blessé.

Somzée B 0 - Onoz B 1

Venus avec seulement 12 éléments, les visiteurs ont cru en leur chance d’autant plus que le marquoir était vierge à la mi-temps. Dès la 50e, Festini actionnait le compteur. Avec calme et expérience, les hommes de Patrick Gangi allaient bien gérer leur mince avantage même au milieu du pressing local pour revenir au score

Saint-Gérard B 0 - Clermont 3

Les Brognois prennent le premier quart d’heure à leur compte sans pour autant trouver le chemin des filets. Dès la 36e, Roulet est bien plus efficace et met les Verts aux commandes. Le but de Roger (16e), le second en deux titularisations pour ce jeune joueur, va quelque peu refroidir les visités. À la 60e, Roulet récidive. Le gardien local va encore sortir quelques solides parades en fin de match.

Olloy 3 - Ham 9

Les Ollégiens sont pris à froid par le but de Dinjart inscrit après 15 secondes de jeu. Nantel (3), Moliterno (2), Pietquin et Ficheroule 1 vont ensevelir les visités sous les buts avant le retour aux vestiaires. Repus, les Balouches baissent la garde et encaissent 3 buts de Steinier (2) et Collart. C’est Muaremi marque le dernier but de la partie à la 79e.

Tarcienne B 4 - Anhée B 2

Les Mauves fort réalistes menaient 2-0 sur un doublé de Hayet. Les Orangés revenaient dans le match dès la 47e par Léonard. Vandenbroucke creusait ensuite un nouvel écart, réduit dans la foulée par Pochet. En fin de partie, Di Cicco assurait le succès visité.

Philippeville B 17 - Treignes 2

Que dire d’autres qu’énumérer les buteurs: Frascarelli 3, Galante, Ferauge (2), Lambert, Petit, Gémino (2), Vanderelst, Verlaers (3), Vandenbrande et un doublé de Lange du côté de Treignes.