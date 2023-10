Cartes jaunes: Michel, Richard, Colot, Collard.

Carte rouge: Delaite (83e).

Buts: Leclercq (0-1, 29e), Houart (1-1, 31e), Colot (1-2, 69e), Lakhouil (2-2, 90e).

FERNELMONT: Vandenkerckhove, Luzanga (71e Leblanc), Lakhouil, Preudhomme, Sacré, Beguin (64e Marchal), Houart, Vasseur, Wauquaire, Collard (77e Pirson), Stas.

UNION DINANTAISE: Delaite, Makuanga (89e Darwich), Taminiaux, Colot (76e Missé Missé), Herman, Fontaine, Nazé, Richard, Agnelli (86e Igot), Michel, Leclercq (60e Kone).

Un premier essai de Beguin est repoussé par Delaite. À la 29e, Leclercq récupère un ballon aux abords du rectangle et arme une frappe qui rentre via la barre. Fernelmont réagit grâce à un but de Houart sur corner. Le match va s’emballer durant le second acte. Colot fait parler sa vitesse et s’en va tromper Vandenkerckhove. Les dix dernières minutes sont folles. Delaite sort de sa surface et va tacler Pirson. Le portier touche le ballon mais l’homme en noir brandit un carton rouge. Koné prend les gants. Fernelmont pousse et obtient un ultime corner. C’est Lakhouil qui récupère le ballon et trompe Koné. Un but qui faisait râler Vincent Strobbe. "J’ai du mal à comprendre l’exclusion de notre gardien. Je suis aussi amer car à dix contre onze, nous avons encore la décence de mettre le ballon dehors car ils ont un blessé. Nous étions dans leur camp et ils rendent la balle à trois mettre de notre but. C’est de là que vient le but. Je suis déçu." Un sentiment que comprenait son vis-à-vis Benjamin Joine. "Je ne suis pas content de mes joueurs, ni de la façon dont cela s’est passé et je peux comprendre la colère dans le camp d’en face. Pour le reste, ce fut notre pire match depuis l’entame du championnat."