L’accent sur le réalisme et la finition à Schaltin

Les Schaltinois alignent de nombreux jeunes. "Ce dimanche, j’avais six gars de moins de 20 ans sur la feuille. Je les vois progresser au point de vue technique. C’est une belle satisfaction."

"Face à une très belle équipe, difficile à manier, c’est un bon point, lance le visiteur Michele Amadoro. On n’a pas ouvert les vannes. On est resté prudent. Mon gardien a sorti trois arrêts déterminants pour éviter le 2-0."

Assesse 3 – Haversin 0

Les Assessois démarrent pied au plancher et dès la 7e, Huet trompe le gardien cinacien. Juste avant le repos, Huet double la mise. Au second acte, les visiteurs répliquent, mais sans grand danger pour le gardien visité. Dans les arrêts de jeu, Huet signe le hat-trick parfait.

Pondrôme 2 – Surice 1

On joue depuis cinq minutes quand Magis place les "Verts" sur orbite. "Sur un terrain sautillant, on a éprouvé des difficultés à produire du beau football, lance Pierre Devuyst. Les Suriçois ont offert une solide réplique, avec beaucoup d’impact dans les duels." Il faut ensuite attendre la 75e pour voir Magis doubler les chiffres. Dans la foulée, Dumont relance le suspense. "On s’est une fois de plus fait peur", lance le coach visité.

Gedinne 3 – Havelange 0

Les Ardennais mettent d’emblée la pression et à la 6e, Robinet trouve l’ouverture. À cinq minutes du repos, Gedinne se retrouve à dix suite à l’exclusion de M. Sohy (2 jaunes).

Bien qu’en infériorité numérique, les Gedinnois doublent les chiffres via Herbiet. Un quart d’heure plus tard, B.Collard consolide le succès visité.

Bioul 2 – Vencimont 1

Au cours du premier acte, Bioul dirige la manœuvre et se crée plusieurs occasions, notamment par Sbaa, Lecoyer, Depree et Morinello, qui ne peuvent tromper Bouche. Au retour des vestiaires, les Sang et Or maintiennent la pression et à la 70e, Sbaa ouvre le score. Cinq minutes plus tard, Jeanbaptiste, sur coup franc, rétablit la parité. À la 89e, les Bioulois héritent d’un penalty, que Servais converti. "Je suis fier de mes joueurs qui, en dépit des nombreuses absences, se sont bien battus et méritaient le point", souligne Fabian Zimmer, le coach vencimontois.

Schaltin 1 – Tarcienne 1

Il faut attendre la 70e pour voir Grégoire, sur penalty, débloquer le marquoir. La réaction est immédiate et Hernandez, bien servi par Monin, remet les pendules à l’heure.

Pesche 2 – Onhaye B 2

Les "Poires" prennent les commandes via Lion et doublent la mise avec la complicité de Kempinaire, qui trompe son gardien. Les Walhérois réagissent et arrachent le partage via Kempinaire et Graça Torres.

Petigny 2 – Profondeville 4

Les "Leus" virent en tête au repos, via le Profondevillois Lambert, qui trompe son gardien, et Baudaux, sur penalty. À la reprise, les Mosans passent la vitesse supérieure et repartent avec les trois points sur une réalisation de Demeuse et un triplé de Dache.

Malonne 6 – Thy 2

Les Malonnois bouclent le premier acte sur des réalisations de Libouton et Lengelé. Les promus reprennent en force et égalisent par Thys et Angeli. "On a dormi les dix premières minutes du second acte", lance Hugo Quandt. Les "Verts" misent sur les contres pour assurer le succès par Libouton, H. Quandt et un doublé de Deheneffe.