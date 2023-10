"La Flèche Mosane peut grandir"

"Dans ce groupe de tête, nous sommes arrivés pour la victoire", raconte Marvin Tasset. "Je sais que je ne suis pas le plus rapide, que je n'ai pas un bon sprint, j'ai donc tenté d'attaquer à deux kilomètres de l'arrivée. Mais c'était vent de face, sur la nationale le long de la Meuse. J'ai été repris et je dois me contenter de la quatrième place. C'est dommage."

Mais il ne regrette pas d'avoir fait le déplacement. "Le parcours était chouette", répond-il, enthousiaste. "La bosse (NdlR: celle du Herdal) était vraiment superbe, sauf pour l'état de la route. J'ai entendu que le parcours devait être plus dur encore. Mais pour une fin de saison, c'est déjà pas mal."

Un autre qui a apprécié son samedi à Profondeville, c'est Milan Lanhove. Ce Flandrien a remporté le sprint de la bonne échappée. "J'en suis vraiment satisfait", explique-t-il en néerlandais, s'excusant de ne pas parler français. "C'est ma troisième victoire de la saison. Mais ma première sur un tracé avec de telles montées. Mes deux autres succès avaient été conquis sur le plat. C'est une belle épreuve, cette Flèche Mosane. Je trouve qu'elle peut grandir."

Voilà qui fera plaisir à Alessandro De Amicis et aux membres du comité organisateur. Qui avaient mis les petits plats dans les grands pour les coureurs. Et qui ont eu l'honneur, pour les premiers, d'être félicités par Lionel Taminiaux, le coureur professionnel d'Alpecin-Deceuninck (il ira l'an prochain chez Lotto-Dstny).

"Alessandro est un ami", explique-t-il. "Il m'avait parlé de la course et m'avait demandé de venir, comme je suis aussi un ancien vainqueur à Profondeville (sur une étape du Tour de Namur). Comme je n'avais rien à mon programme, je suis venu avec plaisir."

Un beau geste de la part du pro brabançon. Connaissait-il le vainqueur? "Oui, Sander Rietjens, mon beau-frère (et 5e, dans la bonne échappée) , m'avait parlé de ce coureur, me disant qu'il est bon. Pour gagner sur un tel parcours, il faut l'être."

Classement (82 pts): 1. Milan Lanhove; 2. Jonas De Schampheleire; 3. Wesley Van Dyck; 4. Marvin Tasset; 5. Sander Rietjens; 6. Elias Van Breussegem. 13. Oscar Archambeau; 15. Grégoire Lemaire; 23. Tristan Savez; 24. Gabin Laurent; 25. Arthur Alexandre.