Arbitre: Malter.

Cartes jaunes: Gilissen, Delcorps, Van Vyve, Rosy, Francotte, Dhyne, Soleil.

Carte rouge: Delcorps (2 c.j. après son remplacement, 79e).

Buts: Brouir (1-0, 2e), Moors (1-1, 6e), Francotte (2-1 pen., 33e).

GRAND-LEEZ: Legrand, Fournier, Evrard, Kindermans, Brouir, Longin, Ligot, Gilissen (94e Van Bets), Francotte (82e Ayika), Boreux (66e Piazzalunga), Grégoire.

MEUX B: Pignolet, Van Vyve, Bastien (66e Dhyne), Renzulli (75e Delvaux), Farikou (63e Soleil), Delcorps (66e Roldan-Simon), Baudoin, Rosy, Cinier, Toussaint, Moors.

Avant-derniers, les Grand-Leeziens savaient le derby important. Tout comme les Meutis d’ailleurs, toujours en course pour le gain de la première tranche.

Privés de Barry, Boigelot et Gilles, blessés, les visités, qui saluaient le retour de Depireux, ont dominé des Verts orphelins de Bodart, Chauviaux, Cloots et Lecomte, blessés, mais rassérénés par la présence de Farikou, Renzulli et Rosy.

Le derby commençait sur les chapeaux de roue. Dès la 2e minute de jeu, Brouir glissait le cuir sous le gardien (1-0) avant que Moors, parti à la limite du hors-jeu, ne devance Legrand quatre minutes plus tard (1-1).

Très appliqués, les Grand-Leeziens se créaient les occasions les plus franches. Tandis que la volée de Boreux longeait la ligne, la frappe de Brouir, à la réception d’une volée de Boreux repoussée par Pignolet, filait à côté. Et Francotte, accroché par Van Vyve, de se faire ensuite justice sur penalty (2-1). Dans la foulée, Gilissen ne pouvait conclure un beau mouvement collectif. "Jouez un peu. Mettez du rythme", demandait le joueur-entraîneur visiteur Clément Moors.

Un message que les Meutis appliquaient en début de seconde période. Mais les occasions les plus franches restaient locales. Fournier voyait son essai sauvé à même la ligne (55e). Après avoir repoussé une volée de Boreux, le gardien meuti Pignolet était sauvé par son piquet sur une frappe de Longin (64e). Par après, la chevauchée fantastique de Francotte était stoppée par la transversale. Le même Francotte se montrait mal inspiré en prolongeant dans le but un coup franc de Longin qui aurait été valide. La dernière occasion locale était pour Piazzalunga, dont la fusée était repoussée par la transversale à dix minutes du terme. La fin de match était marquée par l’exclusion de Delcorps, qui avait précédement déjà été remplacé par Roldan-Simon, et par la blessure au front de Rosy.