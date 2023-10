GEMBLOUX: Ponsard 10 (2x3), Reconnu 5 (1x3), Carretta 9 (2x3), Vandewalle 15, D.Marchal 2, Y. Marchal, Beyne 1, Deblire 12, Saillez 9 (3x3), Kouassi 7, Mestrez 3 (1x3), Piret 2

Certes tout n'a pas encore été parfait et les Couteliers peuvent et doivent mieux faire mais ces derniers ont su s'imposer à Waremme, débutant enfin comme il faut la rencontre pour faire la course en tête: 13-19 à la 10e et 32-38 au repos.

Les doutes sont encore présents dans les têtes mais les Gembloutois ne craquent pas et gardent la maîtrise du jeu alors qu'en face les Liégeois s'accrochent grâce à leur adresse à distance: 50-55 à la 30e. Les visiteurs ne sont pas en reste dans cet exercice et Caretta et Saillez par deux fois permettent à leur équipe de s'imposer: 65-75.

Profondeville 69 - Uccle 56

19-14, 14-10, 18-15, 18-17

PROFONDEVILLE: Degey 10, Tillieux 8, Delvaux 8(2x3), Heraly 3(1x3), Garot 13(2x3), Pochet 2, Guns 5, Balon Perin, Bastin 17, Mouchart 3(1x3)

Devant de bout en bout, les Namurois n’ont pourtant pas livré leur meilleure prestation mais ont su trouver les ressources pour s’imposer. De 19-14 à la 10e le marquoir est passé à 33-24 au repos. L’équipe locale a alors géré son avance pendant toute la seconde mi-temps, remportant les deux derniers quart-temps avec déjà 17 points pour le retour de Bastin. "Offensivement nous avons alterné le bon et le moins bon mais tant que nous défendons avec autant d’envie, tout est plus facile", constate le coach Thomas Dustin.

Liège 85 - Ciney 57

21-10, 22-20, 19-13, 23-14

CINEY: Laroche 14(2x3), Vandescure 12, Dewez 8 (1x3), Henin 2, Lahaut 12, Guery 3 (1x3), Lecoutre 6 (1x3)

Une fois de plus limités à 7 joueurs, les Cinaciens n’ont rien pu faire face Liége et si le manque d’effectif en est une cause indéniable, il ne peut tout expliquer. C’était déjà 21-10 à la 10e et la timide réaction dans le second quart n’a pas suffi: 43-30. Pas assez agressifs, notamment en défense (deux fautes en 20 minutes), les Namurois manquent de cohésion et d’envie. Tout profit pour leurs adversaires 62-43 et 85-57. "Alors que la défense devrait être notre fer de lance c’est là que nous pêchons", regrette Grégoire Jacques.