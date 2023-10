Encore un match compliqué pour Houyet B

Haversin B 1 - Entente Sommenoise 5

Les visités ouvrent le score via Demars à la 6e. La Sommenoise égalise par Sorée. En début de seconde période, les visiteurs inscrivent un deuxième but par Colin. Une rose qui coupe les jambes visitées. Della Torre en profite pour planter un doublé. Grabarski inscrit un nouveau but pour la Sommenoise.

Graide 0 – Schaltin B 2

"Un beau petit match entre une équipe qui tarde à décoller et une autre qui, chaque semaine, doit assurer les trois points pour essayer d’accrocher la tranche, disait Pascal Fermine. Nous avons enfin retrouvé notre jeu, après deux semaines catastrophiques. Graide avait du répondant, mais ne s’est pas montré dangereux. Graide va embêter pas mal d’équipes." Renier et Leclercq ont marqué les buts schaltinois.

Han-sur-Lesse B 3 – Gedinne B 1

Tout s’est joué en seconde période dans cette rencontre de haut de tableau. Bruyère a ouvert le score à la 52e. Pisvin a égalisé à la 71e. Les visités poussaient et arrachaient la victoire grâce à Braconnier et Deponthier.

U. Dinantaise 4 – Dinant B 1

Les visiteurs prennent un bon départ et ouvrent le score à la 7e grâce à C. Drugmand, qui prolonge de la tête un coup franc botté par G.Drugmand. Les visités égalisent au quart d’heure par Leemans, de la tête. Avant le repos, Dinant touche deux fois le cadre. En début de seconde période, Denis, le portier visité, gagne un face-à-face. "Le tournant du match assurément, dira Olivier Hinne après coup. Nous avons ensuite un nouveau but par Leemans, puis par Téo Hinne. Leyssens a mis fin à tout suspense à la 75e. Dinant aurait peut-être mérité un point."

Houyet B 1 - Pondrôme B 6

Les visiteurs sont surpris d’entrée de jeu, avec une rose de Cissé. Pondrôme réagit et égalise par Dawagne avant la pause. En seconde période, les visiteurs passent devant par Remy, puis déroulent en inscrivant quatre autres buts via De Vos, Dawagne (2) et Léonet.

Mesnil 7 – Feschaux 0

"Feschaux était venu pour défendre. Nous avons eu un peu de mal au début, mais une fois que nous avons ouvert le score par Parmentier, nous avons eu pu gérer, face à un adversaire pas très coriace", disait Corentin Pousseur. Avant le repos, Daube doublait la mise. Mesnil déroulait en seconde période et ajoutait cinq buts par Parmentier (3), Pierard et Bécriau.

Dion 6 – Leignon 5

Dion prend l’avance par Brecht à la 5e. Leignon réagit et égalise par Duriau à la 6e. Les visiteurs passent ensuite devant via deux buts signés Magis et Ulweling. Boukheras réduit la marque avant le repos. À la reprise, Troestler plante un nouveau but pour Leignon (2-4). Boukheras (2) et Brecht permettent à Dion de passer devant (5-4). Dumont égalise à la 75e. En toute fin de match, Boukheras inscrit le quatrième but de siens et offre trois points à Dion.