Eghezée toujours bien dans la course

Boninne B 2 - Leuze B 3

Tout semblait pourtant avoir bien débuté pour les Namurois, titulaires de deux buts d’avance inscrits par François et Grenson. Les "Rouge et Noir" se relançaient juste avant la pause, quand Vanclève réduisait la marque. Sur leur lancée, les Hesbignons revenaient à la hauteur des visités, sur une rose signée Jassognee. Grenson avait une grosse opportunité de rendre l’avance aux siens, mais le dernier mot revenait à Deleuze, à la 89e.

Floreffe B 5 - Ohey B 1

Les Sambriens se sont imposés nettement, face à des Standardmen sans réelle réaction. Le marquoir n’indiquait qu’un avantage visité d’un but à la pause, inscrit Vogeleer. Maucourant doublait l’avance des "Bleus". Souza rendait un peu d’espoir aux visiteurs. Dans les dix dernières minutes, les Floreffois assuraient leur succès par Brichard (2) et Maucourant.

Gesves B 4 - Fernelmont-Hemptinne B 5

Les Coalisés ont frôlé l’échec, dans ce duel débridé. La marque affichait 2-2 à la mi-temps, via Demortier et Hardy pour les visités, Van Calster et Van Heeswijck pour les Hesbignons. Le scénario se reproduisait à la reprise. Calvi et André se neutralisaient. Le doublé de Dury allait être prépondérant, même si André laissait planer un léger doute.

Profondeville B 0 - Wartet 2

Les Mosans ont longtemps contenu les "Dolomiens" de David Truant. À la 59e, Kinet, sur penalty, trouvait enfin la faille. Le même loupait son second coup de réparation. Le but de G. Bodart rassurait les visiteurs.

Andoy 0 - Yvoir 3

Les hommes de Diego Guerreiro ont décroché un succès probant à l’extérieur. Après un penalty loupé, Lesuisse était plus précis à la 23e. Mahy profitait d’une erreur du gardien des Autoroutiers pour doubler la mise. La reprise était partagée. Mahy, encore lui, trouvait une belle lucarne pour fixer les chiffres.

Eghezée B 3 - Méan 1

Dès la minute initiale, A. Demaerschalk met les Sang et Marine en excellente position. Le jeu s’équilibre ensuite. Les hommes de Mathieu Roland obtiennent un penalty, converti par T. Demaerschalk. Les visiteurs ne se découragent et réduisent la marque sur un coup franc dévié de Gonset. Les protégés de Michael Bouchat poussent, mais se font contrer par Portois. La pression diminue alors et les gars du stade Rubay conservent leur belle victoire.

Bonneville 5 - Andenne B 1

Les "Orangés" n’ont pas laissé traîner les choses en menant 3-0 après 25 minutes, sur des envois de Somme, Bellil et Licour. Ces deux derniers faisaient grimper les chiffres aux 52e et 65e. À la 76e, Robert sauvait l’honneur des "Oursons".

Wépion B 9 - Han/Lesse 3

Les "Fraisiers" ont enfin marqué leurs occasions, comme celles de Bondo et Memeti (2 chacun), alors que les Ayets réduisaient l’écart par Déom et Jean. À la reprise, Memeti (3), Bondo et Belibel remettaient le couvert, là où le seul Libert trouvait le chemin des filets.