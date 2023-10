Des leaders en danger mais concentrés

Sauvenière B 2 – Mazy 1

Les Wawas ont remporté ce derby. Ceux-ci avaient été menés rapidement sur un penalty converti par Van Tielen à la 8e. Juste avant, les visités avaient loupé la même opportunité. Puia, à la 24e, réussissait le sien pour remettre son équipe sur la bonne voie. Mieux, Ouaddjou permettait aux visités de prendre l’avance à la 43e. Malgré leurs efforts en seconde période, il n’y aura pas de baguette magique pour permettre aux Mazyciens d’arracher un point espéré.

Onoz 2 – Temploux B 6

Van Aerschot permet aux Standario de se mettre en bonne position dès la 6e minute. Legaz et Février vont renverser la vapeur avant la pause pour les Aviateurs. Au second acte, les Temploutois vont réaliser le break par Dury à la 51e et Février à la 60e. Le but de Delplace à la 74e sera insuffisant pour relancer les visités, ceux-ci subissant encore les foudres de Mathieu et Dury. Bon arbitrage de M. Huppertz.

Emines B 0 – Saint-Gérard 5

Les Bruyérois, un des formations en vue de ce début de championnat, ont dû, comme les autres subir le rouleau compresseur brognois. Celui-ci avait sévi à deux reprises au premier acte des œuvres de Baguet et Doumont. À la reprise, les Rouges prenaient des risques pour revenir et se faisaient punir à trois reprises sur des buts de Libert (2) et Gilson.

Salzinnes/Namur 7 – Lesve/Arbre B 0

Les Sportingmen avaient déjà accompli leur forfait à la mi-temps. Oostland (3), Legros et Kamkeng étaient les artificiers. Un doublé de Mathelart dans les trois dernières minutes scellait une première victoire-fleuve.

Jemeppe B 5 – Auvelais B 2

Les Chimistes avaient dessiné l’essentiel de leur succès avant la pause. Mazzuca, Willaer et Fadeur avaient creusé un écart conséquent avant que Rugira ne réduise la marque à la 44e. Mazzuca à la 4e et le visiteur Henry à la 79e animaient le marquoir. À la 85e, Dosimont scellait le score.

Flawinne B 5 – Falisolle/Aisemont 1

Le succès ne fut pas aussi facile à cueillir que le score final ne semble l’indiquer. À la 14e, le visité Calabro trouve les filets. Les Fusionnés ne démordent pas et Juglaret profite d’une erreur défensive pour égaliser à la 32e. Le but de Cléda à la 37e permet aux Gozettis de regagner les vestiaires avec un maigre viatique. Le 3e but sur penalty et le 4e, tous deux inscrits par le capitaine Filée, vont mettre K.-O. les visiteurs. À la 85e, Hennaux enfonce le clou.

Ham B 1 – Moustier B 3

Dans cet autre derby, les Hannetons ont dû plier face aux Zèbres qu’ils tenaient en échec à la pause. Le gardien visité, Catrain, stoppait un penalty à la 66e mais ne pouvait rien contre deux tirs déviés de Fournier et Dorval. Ce dernier, en contres, creusait l’écart. Le but de Matton à la 93e, sauvait l’honneur

Taviers B 0 – Floreffe 2

Les Taviétois ont tenu une heure face au ténor floreffois grâce à une bonne organisation et ont même touché le montant à la 15e sur une frappe de Gelinne. Un corner suivi par Beqiri et un penalty contesté signé M. Nicolay ont donné trois points difficiles aux joueurs de Vincent Collet. B.J.