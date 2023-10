Bois-de-Villers a fait parler son expérience

Sclayn 1 – Jambes B 0

"J’estime que cette victoire est méritée, confie le coach andennais, Tonio Cilento. Le seul bémol, ce sont les trop nombreuses cartes jaunes distribuées par l’arbitre." L’unique but fut inscrit à la 37e, par Lombet. En seconde période, Jambes s’est bien créé quelques occasions, mais sans conclure.

Rhisnes B 2 – Taviers 0

Rhisnes était coaché par Bernard Pansaerts. Une réussite pour ce dernier, qui vient de quitter Saint-Germain. "Le groupe et sa mentalité sont les motifs de notre succès", confie ce dernier.

Malonne B 3 – Boninne 5

"Ce succès est logique, même si on s’est fait peur après la pause", explique Domenico Maselli. Si Jonet ouvrait le score, Hontoir égalisait, avant que Léocata ne rende l’avance aux Namurois. Et c’était 2-1 suite à un auto-goal de Delchambre. Boninne repartait de l’avant et scellait le sort des Malonnois via Léocata, Sragier et Delchambre.

Petit-Waret B 1 – Flawinne 4

Une fois encore, le coach des "Biwacks" devait composer avec un noyau restreint, composé notamment de jeunes éléments. C’était 0-2 au repos via Godefroid.

Si Petit faisait 0-3, Gilson réduisait l’écart. Le dernier mot revenait à Gillain.

Leuze 4 – Grand-Leez B 1

Leuze s’est enfin repris même si, au repos, c’était 1-1 via un attaquant visiteur et Bastin.

La seconde période était tout à l’avantage des visités, qui prenaient définitivement les devants par Corbisier, Tallier et Baudoin.

Emines 3 – Saint-Germain 1

Comme Leuze, Emines a retrouvé la joie du succès. La première période souriait aux visités, qui menaint 2-0 au repos, via Alexis et Marchal. En cours de seconde période, N. Derissen héritait du carton rouge, ce qui permettait à Gilles de convertir un penalty. Plusieurs minutes après, c’était au tour d’Alexis de convertir un penalty et à Conobert de voir rouge.

Temploux 3 – Loyers B 2

Le score était scellé au repos. l’évolution du marquoir est venue de Van Dyck (1-0), Ngamga (1-1), Van Dyck (2-1), Rase (3-1) et Lefebvre (3-1). "Après la défaite à Jambes, j’ai secoué mes joueurs lors des entraînements, confie le coach des"Aviateurs", Benjamin Mazy. Il faut dire qu’on est loin de nos attentes et qu’une réaction s’imposait."

Bois-de-Villers 2 – Spy B 1

Ce choc au sommet a tenu toutes ses promesses, même si on a dû attendre la seconde période pour voir le marquoir s’envoler. Dès l’entame du match, ce sont les jeunes "Spirous" qui se montraient les plus entreprenants et développaient un jeu rapide. Mais à force de gaspiller leurs occasions ils ne pouvaient tuer le match. C’était 0-0 au repos. En seconde période, les visités se montraient plus pressants, si bien que les visiteurs commençaient à être moins fringants. L’ouverture du score tombait à la 57e via le capitaine Tasiaux (1-0). Son équipier Leroux doublait la mise à la 71e. Après que le visiteur Mercier écopait du bristol rouge, Delbene pensait relancer les siens (2-1). En vain.