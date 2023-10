Arbitre: Meddouri.

Cartes jaunes: Graulus, Étienne, Blanchard, Ravet.

Carte rouge: Nitelet (2 c.j.).

Buts: Nama (1-0, 64e), Pratz (1-1, pen. 96e).

ANHÉE: Galand, Marchal, Hosselet, Ravet, Joaris, Frérotte (79e Kurbali), Beguin (93e Beaufayt), Camara, Étienne, Weynant (61e Nama), V. Dubois (90e Jacquet).

BIESME: Jacquet, Leemans, Mollet, Wackers (58e Descarpentries), Pratz, Deppe, Lotte (77e Fabris), Lambert (71e Lambot), Graulus, Lisot, Blanchard.

Les "Oranges" attendent de pied ferme ce ténor de la série. Qui, de son côté, ne veut pas retourner les mains vides. Et il monte sur le grand braquet dès les premières minutes. Mais Anhée rend la monnaie de la pièce. Weynant alerte même Jacquet. Petit à petit, Biesme rentre dans ce match. Plutôt que de glisser au point de penalty, Lotte tente sa chance et loupe la cible. Beaucoup trop de déchets d’un côté comme de l’autre, et un manque de synchronisation qui nuit à la qualité des échanges. Biesme remet l’ouvrage sur le métier. "On respire une bonne fois et on prend des mètres" (on se calme et on ne se laisse pas enfoncer) insiste le coach visité, Éric Jonckers. Mais, en face, les Rouches insistent. Et forcent corners et coup francs. Le T1 du coin fait rentrer Nama, qui tente bientôt un tir de loin prenant la direction de la lucarne (1-0). Olivier Drefresne n’a plus à tergiverser: c’est du "tout devant". Et Anhée en prend plein les panards et repousse. Jusqu’à la dernière minute. Sur l’ultime offensive des visiteurs, un défenseur commet la faute sur Descarpentries. C’est penalty et Pratz la met au fond.

"Il nous restait cette ultime offensive à repousser et on recueillait les trois points. Mais bon, un point, c’est un point. Et je suis on ne peut plus content de mes gaillards, qui ont sorti le match que j’attendais d’eux", concluait l’entraîneur anhétois, Éric Jonckers.