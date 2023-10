Cartes jaunes: C. Mahin, Kersten.

Carte rouge: Romnée (89e).

Buts: Brilot (1-0, 65e), Ferreira (1-1 pen., 69e).

ROCHEFORT: Barbier, Capouet, Franckinioulle, Leleu, Gall (65e Henrot), C. Mahin (46e Collin), Paquay (82e Feye), Kersten, Wauthy (82e Collignon), Romnée, Brilot.

BEAURAING: Delobbe, Robert (20e Suray), Pirard (60e Ferreira), T. De Becker (75e Ronsijn), L. De Becker, Ansiaux, Baudoin, Diskeuve, Broyer, Dasty (73e Minet), Dardenne.

Les Beaurinois n’ont toujours pas gagné dans ce championnat. Si la semaine dernière, réduit à 10, ils avaient dominé Flavion, ce dimanche dans le derby de la Famenne, ils méritaient à nouveau de repartir avec les 3 points. Mais ils sont tombés sur un Loris Barbier des grands jours. Les jeunes Beaurinois prennent d’emblée le jeu à leur compte, mais ce sont les visités qui à la 21e se créent la première occasion par Brilot qui voit sa frappe contrée au dernier moment par Suray. Juste avant la pause, C. Mahin oblige Delobbe à la parade. On rejoue depuis à peine 30 secondes quand Ansiaux déborde, sert Diskeuve qui frappe, mais son tir est détourné par l’excellent Barbier. Arrive la 65e, Brilot se défait de son adversaire et sa frappe croisée finit au fond des filets (1-0). Les visiteurs vont rapidement réagir, Baudoin se fait accrocher dans le rectangle par Leleu et l’arbitre indique le point de penalty: Ferreira le transforme (1-1). Beauraing a plusieurs fois l’occasion de passer devant par Ansiaux, Ferreira et Diskeuve, mais Barbier est toujours bien placé. "Je ne peux qu’être satisfait de mes joueurs, avance Stéphane Toupet. Nous méritons de gagner, la pièce va finir par tomber de notre côté, soyons positifs. " Côté visité, Grégory Servais était très remonté contre son groupe à l’issue de la rencontre: "Beauraing mérite la victoire, dit-il, notre collectif était totalement absent, je suis très déçu. Au final on gagne un point en ayant été inexistants."