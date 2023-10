Arbitre: Bertholet.

Cartes jaunes: Boosten, Mabika, Casagolda, Mbenti, J. Mathieu, Nzinga, Absisan.

ARQUET: Gillet, Mertus, Vanderreycken, Jonckers, Mwemwe, Gengler, Nzinga, Akandja (90e Hodaïbi), J. Mathieu, Boosten (62e Demoulin), Delmarcelle (70e Martinelli).

SCHAERBEEK: Jacops, De Marée, Absisan, Mabika, Casagolda, Tshibay (66e Lufimbu), Morais (87e Kinkela), Caignau, Malela (87e Roisin), Rucquois, Mbenti.

Comme ce fut le cas à Manage la semaine précédente (1-1), les Vedrinois ont joué juste et auraient même pu prétendre au succès ce samedi, face au Crossing. Et ce, même si Schaerbeek a bien montré qu’il possédait une équipe pour jouer les premiers rôles.

"Ce fut un match très compliqué, mais on s’y attendait, avouait le capitaine namurois, Giresse Mwemwe. Si on a joué avec nos armes, en ne restant pas derrière, Schaerbeek nous a fait souffrir lors du dernier quart d’heure. Oui, Schaerbeek a eu la possession du ballon, mais de notre côté, on s’est créé les meilleures occasions."

Dès l’entame du match, ce sont les visiteurs qui menaient la danse, avec un tir de Mabika qui obligeait Gillet à s’y reprendre à deux fois pour capter le ballon. Puis, petit à petit, Arquet reprenait ses esprits et était à deux doigts d’ouvrir le score à la 29e, lorsque Nzinga voyait son envoi repoussé par le montant.

Dès la reprise, on assistait au même scénario que lors du début de match, avec des visiteurs plus entreprenants et bien décidés à opérer la différence au marquoir. En vain, car les Vedrinois restaient appliqués et solidaires. Alors qu’on entamait les vingt dernières minutes, il fallait un save de classe du portier bruxellois Jacops pour détourner une reprise de la tête de Jonckers. Arquet était alors bien en jambes. Mais lorsque le dernier quart d’heure débutait, la pression visiteuse montait d’un cran. Une fois encore, la défense namuroise restait sereine, ce qui permettait à Gillet de garder ses filets intacts.

"On a fait face à une équipe d’un autre niveau, qui propose du très beau jeu, confiait Denis Sulejman. Je dirai que chaque équipe a eu sa période. Et le fait de presser haut a clairement perturbé les plans de notre adversaire. Autre point positif, c’est le premier match où on n’a pas encaissé . Si on n’avance pas avec des partages, je suis fier de mes joueurs, qui ont tenu la dragée haute à deux équipes du haut du classement."