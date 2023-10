Anhée: le max’ à domicile

Privés de leur buteur Collinet et des frères Delcourt, les Florennois ont subi la loi de Mosans intraitables dans leur salle. "En comptant les dix poteaux et lattes, on peut dire que notre succès fut assez facile, se réjouit le capitaine mosan, Justin Dubois. Notre début de championnat est bon. Nous avons engrangé le maximum de points à domicile. Pour l’instant, nous sommes dans le contrôle. Nos matches sont très aboutis. Nous ne nous mettons pas la pression. Le premier objectif reste le maintien."