Arbitre: Wiggers.

Cartes jaunes: Becquevort, Thirot, Petta, Belasfar S.

But: Abdelkrim Mehamdia (0-1, 27e).

AISCHE: Alves Monteiro, Iglicki, Choisez (75e Gillard), Delooz, Mangunza, Catinus, Becquevort, Gécé, Mariano (52e Wauquaire), Thirot, Galvez Lopez (66e Beersaerts).

FLÉNU: Decooman, Gilson (75e Debelic), Vermeulen, Abdelkrim Mehamdia, Petta, Lanza, Belasfar A., Lombardo, Ouzrouhene (70e Nicaise), Arena, Belasfar S. (90e Demol).

La victoire plantureuse à Couvin-Mariembourg est déjà oubliée dans le camp aischois, dépité après une nouvelle prestation interpellante à domicile. Un Aische à deux visages, à l’image du dernier match au stade Bertrand face à Manage, il y a quinze jours. Une première mi-temps indigne du niveau de l’équipe, qui ne se crée pas une seule occasion dangereuse en 45 minutes. "Face à un bloc bas, il faut de la patience, des appels de balle. On a voulu jouer entre les lignes et c’était très compliqué. On perd ce match sur la première mi-temps, au niveau de la mentalité", confiait Jérôme Patris. De son côté, Flénu, bien organisé, se propulsait vite vers l’avant et n’éprouvait aucune difficulté à se retrouver devant le rectangle. Son avance à la mi-temps était donc largement méritée, même si le but a rendu fou de rage le T1 visité. Une très longue rentrée en touche du capitaine Arena ("Mes joueurs étaient pourtant prévenus") et reprise de la tête dans le petit rectangle d’Abdelkrim Mehamdia, au nez et à la barbe de sept Aischois contemplatifs (0-1). La deuxième période se résuma à un attaque-défense, avec des visiteurs retranchés dans leur partie de terrain. Même si les occasions réelles n’ont pas été nombreuses, Aische a bénéficié de deux énormes possibilités, galvaudées de la tête par Mangunza et Gillard. Dans une ambiance délétère en fin de partie, l’arbitre a même dû interrompre le jeu, des Aischois se disputant avec leurs propres supporters (!) "Il va falloir qu’on en discute, car ils n’ont pas à réagir comme ça. Cela montre qu’on est faibles, mentalement. Concernant l’équipe, il va y avoir des changements dans les semaines qui viennent, je vous le garantis."

Autre son de cloche dans le vestiaire adverse. "On aurait même mérité de mettre un deuxième but en première mi-temps. Mais j’avoue que par la suite, ce fut très chaud, particulièrement le dernier quart d’heure. Dans notre situation, ces trois points font du bien", confiait le gardien Julien Decooman.