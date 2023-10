Relancé après sa victoire face à Stockay (2-0), Rochefort accueille Mons, leader incontesté de la série. Jeffrey Rentmeister et ses hommes pourront compter sur une affluence des grands jours au Parc puisque le club présentera ses équipes de jeunes avant la rencontre. Un match très attendu sur le terrain entre les deux promus qui occupent les deux premières places de la D2 ACFF et qui s’étaient déjà rencontrés en mai dernier, lors du trophée des Champions. Les Rochefortois avaient déjà mis fin à l’impressionnante série de 13 matchs sans défaite des Montois (2-4). Pourront-ils réitérer l’exploit ? "Je suis relativement satisfait, mais je sais qu’on peut faire beaucoup mieux", analyse Rentmeister, qui avait enchaîné 18 matchs sans défaite lorsqu’il avait repris l’équipe.

Une première échéance qui tombe à pic pour Rochefort. Après avoir perdu quelques plumes en chemin, les Unionistes se sont sentis pousser des ailes face à Stockay où la mentalité affichée a revigoré tout un noyau. "La mentalité était irréprochable. Là où il faut progresser, c’est dans la mentalité aux entraînements. Il y a beaucoup de rouspétance. Les gars doivent bosser là-dessus", pointe Rentmeister.

Le match de la saison ?

Même si la saison ne fait que commencer, le match au Parc des Roches semble bien être la rencontre à suivre. Entre enjeu, bataille tactique et ambiance des différents kops, ce match verra aussi s’affronter les deux meilleures attaques du championnat. "Il faudra profiter car c’est un des plus beaux matchs de la saison, préface le tacticien rochefortois. Ce sera une belle propagande pour le football. Ce sont deux clubs qui doivent atteindre la Nationale 1 le plus rapidement possible."

Fiore et Lazitch blessés

Mais un pépin vient se loger dans la botte du T1 rochefortois. Fiore et Lazitch sont blessés et indisponibles pour la venue du leader. Rentmeister devra, une fois de plus, innover pour combler ces absences comme lors de la rencontre face à Stockay où il avait surpris tout le monde en alignant Wilmots et Englebert comme arrières latéraux. "Personne n’est irremplaçable, pointe le directeur sportif. Quand on aura trouvé une stabilité défensive et offensive, je pense qu’on peut devenir un véritable rouleau compresseur. Tous les offensifs doivent apporter beaucoup plus dans l’impact physique et les deuxièmes ballons. C’est important si on veut franchir un palier."

Perseo, l’homme en forme

Homme en forme de ce début de saison rochefortois, Grégory Perseo s’est très vite acclimaté aux pelouses de D2 ACFF. «Je fais un très bon début de saison, reconnaît Perseo, qui compte déjà 8 passes décisives à son compteur. Ça me ferait quand même plaisir d’ouvrir mon compteur buts en championnat.»

Dans une ambiance des grands soirs, Perseo pourra étaler ses talents de dribbleurs et de passeurs dans un stade plein à craquer. «Je pense que ce sera une belle fête du football. On est prêt. Ce sont des matchs comme ça qu’on veut jouer. L’ambiance ne peut que nous motiver avec le monde attendu», s’impatiente l’ailier droit.

Après avoir connu deux revers, les Unionistes ont repris du poil de la bête face à Stockay. Face à Mons, c’est désormais un mur qui se dresse devant les hommes de Rentmeister. Une étape que veut franchir avec succès l’ancien Visétois. «C’est un premier grand défi. Ils ont six points d’avance. Il ne faudra pas laisser s’échapper au classement.»

150 places déjà vendues

Mercredi, le club rochefortois organisait une prévente histoire de faciliter un peu l’accès au stade vu l’affluence annoncée. Avant le match, toutes les équipes du club seront présentées. Ça fera du monde, surtout que Mons déplace aussi beaucoup de supporters.

En milieu de semaine, 150 places étaient déjà parties.

Justine au coup d’envoi

Il y a aura du beau monde dans les travées du Parc des Roches. Marc Wilmots (papa de Marten) et Justin Henin viendront donner le coup d’envoi.