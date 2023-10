Éghezée B et Méan veulent rester dans le bon wagon

La motivation des deux rivaux sera certainement à son apogée pour ce duel en haut de classement. D’autant qu’ils voudront reprendre leur marche en avant, après leur nul concédé lors de la précédente journée. Des partages qui ont laissé les coachs sur leur faim. "Nous avons réalisé une piètre première période", se souvient Mathieu Roland, le T1 hesbignon. Celui-ci espère que son team affichera durant 90 minutes la même mentalité que lors de la seconde période du derby. "Nous prenons Méan très au sérieux. Je n’y connais que les deux attaquants, Godefroid et Becker, mais j’entends beaucoup de bien sûr cette équipe. Ils ont été au tour final et se sont bien renforcés. Je sais aussi que c’est une formation qui n’aime pas être secouée. Nous viserons à renouer avec le succès pour rester sur une bonne dynamique."

Michaël Bouchat, l’entraîneur de Méan, compte se rendre au stade Rubay avec des intentions offensives. "Nous venons de subir un petit coup d’arrêt et devons nous relancer, explique-t-il. Je ne connais pas la série, mais quand même assez pour savoir que les Hesbignons constituent un gros morceau. J’ai plusieurs absents, notamment dans le secteur offensif. Mais nous restons assez compétitifs. De tels matchs se jouent souvent sur des détails. À nous de rester concentrés pour prendre les trois points et repartir vers le haut."

Division 4 B

Émines attend St-Gérard de pied ferme

Saint-Gérard s’est tiré avec brio de la visite d’un outsider, Flawinne, samedi soir. Un autre solide challenge attend les hommes de Marcel Picavet, qui rendront visite à Emines, une formation qui réalise un très bon début de saison. Le coach bruyérois, Louis Marchal, garde la tête froide et ne changera pas sa manière de faire avec la visite du leader brognois. "Nous continuerons à travailler de la même manière, car cela a bien fonctionné jusqu’ici, confirme l’intéressé. Le fait d’avoir trébuché à Temploux est une bonne chose pour nous remettre les pieds sur terre." Coach d’un groupe très agréable à diriger, il sait que ses joueurs auront retenu la leçon. "C’est un ensemble très à l’écoute, qui travaille bien. Nous allons au-devant de trois semaines chargées en rencontrant des rivaux directs. Nous en saurons plus sur nos ambitions à ce moment." En attendant, les Brognois sont attendus avec confiance par les "Rouges". De son côté, malgré le bulletin parfait affiché par ses hommes, Marcel Picavet, le mentor de St-Gérard, ne prend pas ce duel à la légère. "Je ne sous-estime personne, confirme notre interlocuteur. Cette série est une grande découverte pour nous. Je me sens un peu comme un explorateur", plaisante Marcel Picavet. Du genre qui ramène, à chaque sortie, trois pièces d’or. "Nous sommes au complet et j’espère que nous reproduirons notre bonne prestation de samedi dernier."

Division 4 C

Jamais deux sans trois pour Hastière ?

Après des victoires à Anhée et contre Tarcienne B, les protégés de Quentin Mathieu vont-ils récidiver lors de leur 3e rendez-vous important d’affilée ? Rien n’est moins sûr, selon le coach de Thy-le-Château B, Kevin Gain. "Je sais que nous allons avoir fort à faire. Mais nous allons tout faire pour l’emporter. Autrement, nous serons trop distancés au classement." Quel scénario le mentor des "Métallos" a-t-il concocté ? "Nous allons d’abord jauger l’adversaire et bien surveiller leur buteur, Florent De Rycke. Une bonne organisation sera nécessaire et, surtout, nous devrons être efficaces sur nos possibilités, révèle Kevin Gain. Je crois en mon groupe, qui devra aussi avoir du mental, dans ce sommet". Le buteur hastiérois, Florent De Rycke, sait qu’il devrait bénéficier d’une garde rapprochée. "Je préfère ne pas marquer et que mon équipe s’impose, réplique l’attaquant mosan. Nous nous méfions de cet adversaire, qui pourrait nous dépasser en cas de succès. C’est une étape importante dans notre championnat. Nous travaillons bien et il n’y a pas que moi dans l’équipe", conclut-il.

Division 4 D

Un derby important à Dinant

Leader, l’Union Dinantaise reçoit Dinant, dans un derby que les joueurs locaux aborderont sans pression, comme le dit leur entraîneur Olivier Hinne. "Nous espérons évidemment remporter ce match et signer 21 sur 21 pour confirmer notre dernière victoire et notre excellent match signé à Gedinne. Maintenant, c’est un derby et, tout le monde connait le caractère particulier de ce genre de match, à commencer par moi car j’ai porté la vareuse de Dinant. Je retrouverai mes anciennes couleurs avec plaisir pour une belle affiche devant, je l’espère, une belle chambrée. Au niveau du match, nous l’aborderons sans pression. Dinant qui part favori en aura plus que nous. Notre but étant toujours de préparer nos jeunes à l’équipe A. On peut d’ailleurs souligner que ce dimanche Waël Darwich sera sélectionné pour la première fois en P1."

En face, Kévin Kadima connait aussi la valeur d’un derby "On va aborder ce match avec beaucoup d’envie et de motivation. C’est le genre de rencontre que tout le monde a envie de jouer. Cela va nous permettre aussi de ne pas trop penser au classement. On sait qu’on a du retard sur nos voisins mais notre ambition rester le top 5. Après le 9 sur 9 que nous venons de faire, nous nous sommes replacés. Il y aura sans doute de la pression chez nos adversaires pour rester en tête du championnat, ça va donc être un match très intéressant et très disputé."