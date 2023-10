Schaltin dans une spirale positive

Les Schaltinois se méfient toutefois des Tarciennois. "Un match compliqué. Les Tarciennois présentent une équipe bien balancée. On devra répondre via notre collectif. Pour clôturer la première tranche, on s’est fixé l’objectif d’un 6 sur 9."

Le coach devra composer sans Otte.

Après avoir contraint Gedinne au partage, Tarcienne a bousculé Petigny, sans pouvoir sauver le point. "Je suis surtout déçu pour mes joueurs, qui auraient mérité plus contre les Leus, confie Michele Amadoro. On reconstruit et, donc, on doit encore affiner les automatismes. L’ambiance est excellente et, surtout, on fait moins parler négativement de nous. Ce déplacement est périlleux, mais on va tout donner pour ne pas rentrer bredouilles."

Devroye rentre de suspension.

Un saut dans l’inconnu pour Ohey

Les uns comme les autres semblent avoir trouvé leur vitesse de croisière, après un début de campagne compliqué. Tombeurs (1-3) des Unionistes de Bossière-Gembloux B, les Standardmen d’Ohey ont pris place dans la colonne de gauche. Leurs invités aimeraient également l’intégrer. Vainqueurs (2-1) d’Arquet B, les Naninnois comptent deux points de retard sur leurs hôtes. De quoi pimenter le duel dominical ?

"Le match à Bossière était important, car nous devions reprendre les points perdus, rappelle le coach visité, Vivian Delhalle. Ce sont trois unités très importantes, qui demandent confirmation. Je ne connais pas du tout l’équipe de Naninne, hormis deux joueurs. Je sais que Stéphane fait du très bon travail. C’est un entraîneur très malin. Il va donc falloir redoubler d’attention. Nos invités viennent de faire deux très beaux résultats. Nous ne devons donc pas prendre ce match à la légère."

Gauthier et Gillet sont blessés. Touchés le week-end passé, Dejasse et le capitaine Henin sont incertains, tout comme Absil.

"Après un succès très compliqué contre Arquet, en raison surtout de la qualité de l’adversaire, un déplacement à Ohey n’est jamais une sinécure, prévient le mentor naninnois, Stéphane Decraux. Bouger cette équipe à domicile est compliqué."

L. Jacquet soigne un genou douloureux, et Kaye, un reste de pubalgie. Blessé contre Arquet, Lajili est incertain.