Nadir Sbaa avant Charleroi B - Namur: "Je suis content de l'évolution d'Adel"

Pour les Sbaa, attachante famille basée dans la région d’Yvoir, le matricule 156 a toujours représenté une valeur sentimentale forte à travers deux générations. Ce samedi, au stade de la Neuville où il a aussi évolué, le plus connu d’entre eux, Nadir, T2 de Frank Defays, un autre Merle namurois illustre, croisera Adel, le fils de son frère Youness. "J’avais entouré, comme toute la famille, ce rendez-vous un peu plus spécial, entame Nadir Sbaa, même si le contexte et la division sont un peu différents de mon époque à Namur. Je suis content de l’évolution d’Adel qui a aussi bien progressé dans son précédent club (Rochefort) avec Yannick Pauletti", constate l’ex-attaquant des Merles qui verra son neveu évoluer avec son numéro 13 fétiche. "C’est un hommage à mes parents", précise Nadir qui rappelle que le frère d’Adel, Kevin, a aussi évolué sous la vareuse des Unionistes.