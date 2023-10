Dominique Colin: "On a envie que ça continue"

Les constats sont à l’opposé du côté namurois, avec un bilan quasi parfait de 8 points sur 9 et une contribution de chacun des rouages. "Tout le monde a évidemment envie que cela continue comme cela. Je ne vais pas dire que c’est inattendu, mais Roulers, Wellen et Stekene étaient tout de même dans le Top 5 la saison passée", relève le coach, qui ne pourra cette fois compter sur toutes les ressources de son noyau. "Suite à un petit accident, Pauline Rondiat est indisponible pour trois semaines et Laure Wayembercg pour celle-ci. Et Lucie Rousselin a dû faire l’impasse sur l’entraînement de mardi, souffrant du tendon d’Achille. J’aurai donc moins de solutions, mais on va essayer de construire quelque chose pour contrer cette équipe", assure l’entraîneur, qui pointe deux sources d’amélioration possible. "On doit maintenir notre force au service. Dimanche passé, j’ai remarqué, lors du set perdu, qu’il y avait un peu de vague à l’âme, de peur de faire la faute. Il faut y aller, sans retenue. Et au niveau des blocs faciles, on ne les réussit pas tout le temps non plus. Ce sont, pour moi, les deux soucis sur lesquels on doit encore travailler."