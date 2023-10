ARQUET: suspendu: Benothman ; blessés: Karabagli, Vuza, A. Mathieu ; retour: Martin ; incertain: Pairon.

Dimanche dernier, en déplacement chez le second classé, Manage, les Vedrinois se sont montrés à la hauteur des événements en présentant notamment une organisation sans faille, une belle circulation du ballon pour, au bout des nonante minutes, décrocher un partage mérité (1-1). Ce samedi soir, la tâche s’annonce à nouveau ardue avec la visite de la solide formation du Crossing Schaerbeek. "Cette équipe avoue clairement jouer le titre, prévient Denis Sulejman. Elle marque facilement et possède en ses rangs d’excellentes individualités." En reproduisant la prestation de Manage, Arquet pourrait donner du fil à retordre à une formation bruxelloise qui vient de partager l’enjeu (0-0) à Flénu. "Même si c’est Schaerbeek, on ne va rien changer et développer notre jeu habituel", insiste le coach des Vedrinois.